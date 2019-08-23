Akşener'den Emine Bulut cinayeti paylaşımı: Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta

Daha önce çekilen ve 'kadın bedeni üzerinden siyaset yapanları' eleştirdiği videosunda Akşener, "Müftüler çıkıyor, kadın bedeni üzerinden fetva veriyor. Tahmininizden ötürü bir travma var hepimizde" ifadelerini kullanmıştı.
Akşener, söz konusu videosunu yeniden paylaşarak "Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta; 10 yaşındaki evladının gözleri önünde vahşice katledilen bir anne" ifadelerini kullandı.
Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta;— Meral Akşener (@meral_aksener) August 23, 2019
10 yaşındaki evladının gözleri önünde vahşice katledilen bir anne, #EmineBulut.
Takipçisi olacağız. pic.twitter.com/9lXP0eImpS
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