Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Suriye ve Libya konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İdlib’deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye’nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.