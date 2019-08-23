Hakkında boykot çağrısı yapılan N11.com'dan 'Put Adam' açıklaması

n11.com tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, kitabın satışının durdurulduğunu, satıcının mağazasının kapatılarak kurumla ilişkisinin kesildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Platformumuzu kullanan bir satıcının değerlerimizi hiçe sayan tavrını tasvip etmiyoruz. Durum fark edilir edilmez, ilgili ürünün satışı derhal durdurulmuş, satıcının mağazası kapatılmış, satıcı ile kurumumuzun ilişiği kesilmiştir" denildi.

​YASAKLAMA KARARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriğinde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle "Put Adam" isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında soruşturma başlatırken, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

n11.com, yasak kararı alınmasına rağmen alışveriş sitesinde kitabı bir süre daha satışa sunduğu gerekçesiyle tepki çekmişti. Sosyal medyada çoğu kullanıcı sitenin boykot edilmesi gerektiğini savunmuştu.