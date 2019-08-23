Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'ın odasında dinleme cihazı bulundu

OdaTV'nin haberine göre, Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu.

Kaymakamlığa ve Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi veren Sandal, belediye personeli ve emniyetten gelen uzman polisler eşliğinde cihazı tutanak altına aldırdı.

Cihazın dinleme cihazı olduğunu ve yakın mesafelerden ancak dinleme yapabileceğini belirten uzmanlar, cihazı ayrıntılı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Konuyla ilgili açıklama CHP'li Sandal, şunları söyledi:

'ANLAŞILAN BİRİLERİNİN AYAĞINA FENA BASMIŞIZ'

"Bizim kimseden saklayacak, gizleyecek bir şeyimiz yok. Biz bu makama şifreli asansörleri, kilitli demir kapıları kıra kıra geldik. Kapılarımızı tüm halkımıza açtık. Tasarruf tedbirlerini son noktasına kadar hayata geçirdik. Geriye dönük birçok dosyayı Teftiş Kurulumuza gönderdik. Anlaşılan birilerinin ayağına fena basmışız. Ancak herkes şunu çok iyi bilsin ki, hiç kimse bizi çıktığımız bu yoldan alıkoyamayacak. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Dinleme cihazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Sandal, "Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. Tüm Bayraklı, tüm İzmir kamuoyu öğrensin. İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız, gelişmelerden basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.