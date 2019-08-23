Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'ın odasında dinleme cihazı bulundu

OdaTV'nin haberine göre, Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu.
Cihazın dinleme cihazı olduğunu ve yakın mesafelerden ancak dinleme yapabileceğini belirten uzmanlar, cihazı ayrıntılı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Konuyla ilgili açıklama CHP'li Sandal, şunları söyledi:
'ANLAŞILAN BİRİLERİNİN AYAĞINA FENA BASMIŞIZ'
Dinleme cihazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Sandal, "Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. Tüm Bayraklı, tüm İzmir kamuoyu öğrensin. İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız, gelişmelerden basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.
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