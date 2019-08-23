Kalın: Emine Bulut'un katili gözaltına alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya müdahil olduğunu ve küçük kıza sahip çıkılacağını belirten Kalın ayrıca, "Söz artık yargıda. Bu katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.
#EmineBulut vahşeti yüreklerimizi dağladı.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 23, 2019
Katil gözaltına alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız davaya müdahil oldu.
Geride kalan yavrusuna sahip çıkılacak.
Söz artık yargıda.
Bu katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz.
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