Kalın: Emine Bulut'un katili gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Emine Bulut cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada katilin gözaltına alındığını belirterek "Bu katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kırıkkale'de Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren eski eşi Fedai Baran'ın gözaltına alındığını 'Katil gözaltına alındı' ifadeleriyle duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya müdahil olduğunu ve küçük kıza sahip çıkılacağını belirten Kalın ayrıca, "Söz artık yargıda. Bu katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

#EmineBulut vahşeti yüreklerimizi dağladı.

Katil gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız davaya müdahil oldu.

Geride kalan yavrusuna sahip çıkılacak.



Söz artık yargıda.



Bu katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 23, 2019

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