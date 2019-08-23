Metrobüsteki cinsel saldırı zanlısına tahliye

Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunup hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Fatih Ö, tahliye edildi.

Avcılar'da metrobüste kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunup hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanan Fatih Ö'nün, tahliyesine karar verildi.

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Ö. ile müşteki N.Ş ve tarafların avukatları katıldı.

Adli Tıp Kurumu'nca dosyayla ilgili hazırlanan raporda, sanığın pantolonundan alınan 6 örneğin birinde sperm hücresinin bulunduğu kaydedildi.

Duruşmada, olaya ilişkin televizyon kanallarında çıkan haberlere ilişkin görüntülerin bir kısmı taraflara izletildi.

'GÖRÜNTÜLERDEKİ ALEYHİNE OLABİLECEK HUSUSLARI KABUL ETMİYORUM'

Tutuklu sanık Fatih Ö, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntülerdeki aleyhime olabilecek hususları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanık Fatih Ö'nün alabileceği muhtemel ceza ile tutuklulukta geçirdiği sürenin miktarını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşmada, metrobüs şoförünün tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan 2019'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste sanık Fatih Ö'nün, müşteki N.Ş'ye yönelik 'hakaret' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.