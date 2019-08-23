Adalet Bakanı Gül'den Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama: Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tam

Saldırganın cinayetin hemen ardından tutuklandığını belirten Gül,"Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.
Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) August 23, 2019
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