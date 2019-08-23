HDP Gençlik Meclisi'nden kayyuma karşı ücretsiz ulaşım eylemi

Amed Gençlik Meclisimiz Amed Wan ve Merdin belediyelerine atanan kayyumları protesto etme amacıyla bindikleri belediye otobüslerine “Bizim irademizi yok sayanları biz de yok sayıyoruz” diyerek ücret ödemeden geçiyor. Biz de tüm halkımızı bu protestoyu yaygınlaştırmaya çağırıyoruz pic.twitter.com/QAetgCmOEr