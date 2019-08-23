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16:52 23 Ağustos 2019
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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Bakanlığımız müdahil olacak, en yüksek ceza temennimiz

    Türkiye
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    AK Parti MKYK gündemiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, Emine Bulut cinayetine değindi. "Katilin en yüksek cezayı alması hepimizin temennisi" diyen Çelik, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını da "vahşet" olarak nitelendirdi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Kadınlar Emine Bulut için sokağa çıkıyor: Ölmek istemiyoruz
    Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    -Aile bakanlığımız harekete geçti. Evladımız psikologların gözetiminde tanıdıklarının yanında. Bakanlığımız konuya müdahil olacaktır. En yüksek cezayı alması hepimizin temennisi. Birilerinin ona yardım etmek yerine görüntüleri kaydetmesi de ele alınmalı. Bir insan hayatını kaybetmek yerine birileri görüntü almak işini nasıl yapıyor? Kadın cinayetleriyle ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

    -Siyaset kurumunun, hükümet müdahil olabileceği konuda derhal Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Katliamı gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Cumhurbaşkanımız da değindiler, hepimizi en çok bu kişinin, rahmetli Emine Bulut'un hayatını bu şekilde kaybetmesi kadar bunu bu şekilde hayatını kaybederken ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması, bunu ele almamız gerekiyor. Orada insan hayatını kaybederken birileri yardım etmek yerine görüntü almak gibi bir  duruma nasıl düşebiliyorlar, topyekûn değerlendirilmesi gereken bir konu.

    -Üzerimize düşen ne varsa bu konuları hassasiyetle yerine getirdik. Bu büyük toplumsal bir yaradır. Çok şiddetli bir şekilde sarsılıyoruz. Medeni hayata sahip olan bir milletin asla kabul etmeyeceği eylemdir. Muhakkak surette üzerine hassasiyetle gideceğimiz eylemler. Şiddete başvuran şahısların toplumsal düzeyde bir duyarlıkla dışlanması, kültürel bir farkındalık oluşturulması, bilinç oluşturulması, direnç noktası oluşturulması bütün toplumun vazifesidir. Siyaset düzeyinde atılacak adımlar atılıyor, esas olarak toplum olarak bir tutum alışa dönüşmesidir. Burada sivil toplumun, eğitimin, belediyelerin üzerine düşen çok büyük işler vardır.

    'GÖRÜNTÜLERİN YAYILMASI DA VAHŞET'

    Abdulhamit Gül
    © AA / Muhammed Yaylalı
    Adalet Bakanı Gül'den Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama: Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tam
    - Özellikle sosyal medyada görüntülerin yayılması, çocukların bundan nasıl etkileneceğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Vahşet görüntülerinin paylaşılması bir başka vahşettir.

    - Sosyal medyada görüntülerin bu şekilde yayılması, çocukların nasıl etkileneceğinin iyi anlaşılması gerekiyor. Sosyal medyada vahşet kültürüne karşı nasıl bir hassasiyet oluşturulabilir, AK Parti olarka her türlü görüş alışverişine hazırız.

    'DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATILDI'

    © AA / Metin Aktas
    Akşener'den Emine Bulut cinayeti paylaşımı: Kadın bedeni üzerinden ahlaksızca siyaset yapan zihniyetin ülkemizi getirdiği nokta
    - Emniyet kemeri kullanımın arttırılması duyarlılığını yüksek düzeyde tutalım diye değerlendiriyoruz. Bugün 18. kuruluş yıldönümümüzün kutlanacağı bir gün. MKYK sorası kutlamayı düşündük. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1-2 saat sonra bu konuda bir konuşması olacak. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde 'Erdemliler Hareketi' diyerek yola çıkmıştık. Türkiye'nin meselelerini çözecek bir siyasi arayış içerisindeyken AK Parti kuruldu. Demokratik dönüşüm ve değişim gerçekleşti. Etrafımızdaki olaylara müdahil olma, Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği arttırıldı. Türk ekonomisinin dünyayla entegrasyonu konusunda devrim niteliğinde adımlar atıldı.

    -Milletimizin çıkarlarını, Türkiye'nin haklarını korumayı bildik. Doğu Akdeniz'deki varlığımızı göremeyenlerin ekonomideki gelişmeleri görmesini de bekleyemeyiz. Türkiye'nin daha güçlü yönetilmesi konusundaki irademizi kuruluş yıldönümümüzü kutlayarak tazeleyeceğiz.

    'GÜVENLİ BÖLGE YETERLİ DERİNLİKTE OLMALI'

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
    © AA /
    Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Saldırıya tanık olan çocuk ve ailesi gözetimimiz altında
    - (AK Parti'nin 18. kuruluş yılı) AK Parti yoluna devam ediyor. En büyük destekçisi millettir.

    - Darbe girişimlerini, başka terör saldırılarını milletimizin desteğiyle aşmasını bildik. 

    - (ABD ile yapılan güvenli bölge görüşmeleri) Toplantıda üç konu konuşuldu. Birincisi, Suriye'de güvenli bölge kurulmalıdır. İkincisi, terör örgütünün ülke sınırlarından çıkarılmasını sağlayacak yeterli derinlikte olmalıdır. Son olarak da bölge, Türkiye'nin kontrolünde olmalıdır ve PYD-YPG'ye ait hiç bir unsur bulunmamalıdır. 

    - Güvenli bölge barış koridoru olacak, göç akımının durdurulması için görev icra edecek. 

    - 7. Olağan Kongremiz 7 Ekim'de başlayacak. 

    SORU CEVAP

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
    © AA / Mustafa Bikeç
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kadının canına kıyılması en büyük zulümdür
    - Türkiye finansman, kredi, teknoloji paylaşımı konusunda Türkiye'nin önüne S-400 seçeneği geldi. Türkiye kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için bu seçeneğe yöneldi. Teknoloji paylaşımı konusunda gerekli işbirliğini göremiyorduk. Verilen tekliflerin süresi dolduğu için otomatik olarak düşmüş oldu. Türkiye şunu söylemişti; eğer bahsettiğimiz konularda kredi finansmanı, teknoloji paylaşımı, süre gibi konularda verimli mutabakata ulaşabilirsek pozitif bakabiliriz dendi. Onların teklif vermeyle ilgili olarak Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak formül üretip üretmeyeceklerini önümüzdeki dönemde bakarız.

    - (Kılıçdaroğlu'nun Doğu AKdeniz açıklamasına cevap) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olması uluslararası hukukun her maddesine uygundur. 

    - Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım.

     

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Cinayet, AK Parti, Ömer Çelik, Emine Bulut
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