Kılıçdaroğlu: Emine Bulut'un sözleri kadınların ortak çığlığı olmuştur

Bulut'un fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "EmineBulut’un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır" değerlendirmesini yaptı.
#EmineBulut’un son nefesinde evladına söylediği “Ölmek istemiyorum” sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. pic.twitter.com/mEqO3BXcFy— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 23, 2019
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