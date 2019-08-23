İletişim Başkanı Altun'dan medyaya Emine Bulut çağrısı: Cinayeti meşrulaştırıcı, kurbanı suçlayan, faili savunan habercilikten kaçının

İletişim Başkanı Altun, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, olayın toplumda haklı bir infial yarattığını vurguladı.
Medyaya çağrıda bulunan Altun, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duymuş, bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır. Bu süreçte medyayı sorumlu ve etik yayıncılığa davet ediyor; cinayeti meşrulaştırıcı nitelikte ifadelerden, kurbanı suçlayan, faili savunan ve şiddeti grafikleştiren habercilik türünden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."
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