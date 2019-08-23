Emine Bulut cinayetinin görüntülerine erişim kısıtlaması kararı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Emine Bulut cinayetine ilişkin görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verildiği açıklandı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Fedai Varan tarafından öldüren Emine Bulut'un cinayet anına ilişkin görüntülere 'Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla' erişim ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verildiği belirtildi.

Şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame hazırlandığı ifade edilen açıklama şu şekilde:

"Kırıkkale ilimizde 18/08/2019 tarihinde Emine BULUT’un boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin görüntülerin sosyal ve görsel medyada yer alması üzerine basın açıklaması yapılmasına lüzum görülmüştür.

18/08/2019 tarihinde, Emine BULUT (38), yanında kızı Fatma Bilge VARAN olduğu halde, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai VARAN (43) ile Kırıkkale ilimiz, Hüseyin Kahya Mahallesi, 599. Sokak girişinde karşılaştıkları, aralarında çıkan tartışma sonucu, Fedai VARAN' ın, eski eşi Emine BULUT’ u boğaz, sol kol, göğüs kısmından bıçakla yaraladığı, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Emine BULUT' un burada yaşamını yitirdiği, Olayın faili olan Fedai VARAN' ın, olaydan kısa bir süre sonra, Kırıkkale ili, Bahşili köprüsü altında yakalandığı, Şüpheli Fedai VARAN, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18/08/2019 tarihinde tutuklanma talebi ile Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, aynı gün Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği'nin, 2019/401 sorgu numarası ile tutuklanmış ve Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakli sağlanmıştır.

Halen Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır. Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve

yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir.

Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza

Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir."