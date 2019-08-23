Samsun’un Salıpazarı ilçesine bağlı Kırgıl Mahallesi’nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu. Bir süre sonra Yıldız’ın, ilçe sakinlerince, dere yatağında cansız bedeni bulundu.
Samsun’un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede sağanak sonrası meydana gelen selde bir kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp üç ya da dört kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Başkan Akgül, şöyle dedi: “Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. Şu anda bildiğimiz 1 can kaybımız var, 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız. Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı.”
Salıpazarı ilçesi Albak Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan va ağır yaralı olarak çıkarılan Bilal Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece seldeki ölü sayısı ikiye yükseldi.
Samsun’daki selde iki kişi hayatını kaybetti, üç veya dört kişi kayıp https://t.co/tecXj91Qrg pic.twitter.com/6cw5SYsLcU— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 23, 2019
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