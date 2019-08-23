Samsun’da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salıpazarı’ndaki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu göle döndü. Su baskınının olduğu bölgeye AFAD ekipleri, sevk edilirken, taşan derenin çevresindeki bazı atölyeler ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Sağanak sonrası meydana gelen selde iki kişinin hayatını kaybettiği, kayıp üç ya da dört kişiye ulaşılmaya çalıştığı bildirildi.

Samsun’un Salıpazarı ilçesine bağlı Kırgıl Mahallesi’nde, Ahmet Yıldız (50), sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kayboldu. Bir süre sonra Yıldız’ın, ilçe sakinlerince, dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Samsun’un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede sağanak sonrası meydana gelen selde bir kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp üç ya da dört kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Akgül, şöyle dedi: “Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. Şu anda bildiğimiz 1 can kaybımız var, 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız. Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı.”

Salıpazarı ilçesi Albak Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan va ağır yaralı olarak çıkarılan Bilal Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece seldeki ölü sayısı ikiye yükseldi.

Samsun’daki selde iki kişi hayatını kaybetti, üç veya dört kişi kayıp https://t.co/tecXj91Qrg pic.twitter.com/6cw5SYsLcU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 23, 2019

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