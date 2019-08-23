Erdoğan: Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Gabar'da Cudi'de bu mücadeleyi sürdüren evlatlarımızı şehadete yürüyen evlatlar olarak görüyorum.

- Toprak uğurunda ölen varsa, şehit kanıyla yoğuruluyorsa işte o vatan olur.

- Sınırlarımız içinde ve ötesinde mücadele veren tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.

- Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş bir devlet değildir. Kardeşlerim unutmayın, bu devlet bir kabile devleti değildir, tarihe mal olmuş bir devlettir.

- Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerini korumak için masum-terörist ayrımı yapmadan milyonlarca insanı öldürenlere demokrasi havarisi muamelesi yapıyor, bizi savaş suçlusu gösteriyorlar.

- Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz.

- Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağız, S-400 almamız gerekiyorsa onun için aldık, onun için alıyoruz. Siyaseti ve demokrasiyi ihmal etmeden, ama gerektiğinde de güç kullanmaktan çekinmeden yolumuza devam ediyoruz.

- Sayın Putin ile bunları konuştuk, Sayın Trump ile de bunları konuşacağız. Biz artık masadayız. Hem masadaki, hem sahadaki mücadelemizi sürdüreceğiz.

- Milletin parasını dağa gönderenlere seyirci kalmayacağız.

- Kim terör ile el ele olursa, milletin bize verdiği yasal yetkiyi sonuna kadar kullanacağız.