Kayıt
22:52 23 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec

    Pakdemirli: Türkiye, tarım alanında Avrupa’nın birinci ülkesi

    © İHA / DERYA YETİM-AW784670
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 519

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye, tarım alanında Avrupa’nın birinci ülkesi. GSYH’deki tarımsal büyümede Avrupa’da birinci ve dünyada yedinciyiz” dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sudan'da
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Tarım Bakanı Pakdemirli: Türkiye 4 ürünün üretim ve ihracatında dünya lideri
    Slovenya 57. Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı ve Bakanlar Zirvesi’ne katılmak üzere Slovenya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec ile ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Türkiye’nin tarım politikaları hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Slovenya’yla ikili ilişkilere çok önem veriyorum, umarım bunlar kalıcı olur” dedi.

    Bakan Pakdemirli, “Öyle görünüyor ki bu ilişkileri daha ileriye taşımak için ortak bir çaba gösteriyoruz. İki ülke arasındaki ticaret, özellikle de tarım ürünlerine dayalı ticaret hala çok zayıf. Şimdiye kadar iki kere bir araya geldik, konuştuk ve tarımsal ilişkileri daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Tarım ve ormancılık alanlarındaki her türlü işbirliği ve tecrübe paylaşımına hazırız. Kırsal kalkınma, aile çiftçiliği ve özellikle Genç Çiftçiler Projesi ile ilgili birçok konudan bahsettik ki bu, dünyadaki tüm ülkelerin ele aldığı bir mücadele konusu. Bu nedenle, gelecek için gıda güvenliğimizi tesis etmek veya sürdürmek için bu zorluklarla başa çıkmak için tekrar buluşmalıyız” açıklamasını yaptı.
    Yangın söndürme uçağı
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Akdeniz ülkelerinde kaç yangın söndürme uçağı var?

    Bakan Pakdemirli, açıklamasını şu şekilde tamamladı: 

    “Türkiye, tarım alanında Avrupa’nın birinci ülkesi, GSYH’deki tarımsal büyümede Avrupa’da birinci ve dünyada yedinciyiz. Eğer, toprak kaynaklarımızı göz önünde bulundurursanız 17’nci sırada yer alırız. Bu da tüm zorlukların büyüklüğüne, zorlukların planlanmasına, zorlukların uygulanması yanında iyi bir şeyler yaptığımız anlamına geliyor. Birçok şeyi doğru olarak yapıyoruz gibi görünüyor. Bu bilgileri Slovenya ile paylaşmaktan da memnuniyet duyarım. Aynı zamanda, ortak projeler de yürütüyoruz. Gelecekte bu ilişkileri daha da güçlendireceğiz. 19 Kasım’a kadar uygulanacak bir hareket planına karar verdik ve 19 Kasım’da bu konuları yeniden pekiştireceğiz” ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    Tarım, Slovenya, Türkiye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin otomobil koleksiyonundan Rolls Royce Silver Shadow
    Son İran şahının otomobil koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar
    Karikatür
    Macron ve Bolsonaro arasında Amazonlar'daki yangın gerginliği
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet