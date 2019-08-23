Kayıt
22:51 23 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Arınç'tan Gül, Babacan ve Davutoğlu'na: İktidar olma şansları yok, yüzde 1'i hedefliyorlarsa onlara yakışmaz

    © AA / Okan Coşkun
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 34

    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma girişimiyle ilgili konuşarak, "Kendi partilerine muhalefet etmek için yüzde 1'i hedefliyorlarsa bilemem" açıklamasında bulundu.

    Bülent Arınç
    © AA / Haluk Satır
    Arınç: Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı
    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümüne ilişkin olarak Habertürk'ten Çimen Çetin'e açıklamalar yaptı. Arınç, "18 yıl dolu dolu geçti. Benim milletvekilliğim AK Parti'de 3 dönem oldu, Fazilet ve Refah'la 5 dönemi tamamlamış oldum. Aktif siyasete veda etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Yüksek Asker İstişare Kurulu üyeliğin sürdürüyorum. Türkiye en büyük kalkınmayı, toplumsal barışı bu dönemde gördü. Özgürlüğün tadına bu dönemde vardı" dedi.

    'EN BÜYÜK İHANETİ 15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE GÖRDÜK'

    AK Parti'nin 18 yılını değerlendiren Arınç şunları söyledi:

    "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulama safhasındadır. Bu partiyi kuranlardan biri olarak ilk toplantımızda genel başkanlığa Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ben önermiştim. Ertesi gün partimizin grup toplantısını yapmıştım. Milletvekillerimiz 53'tü, oy birliğiyle beni grup başkanı yaptılar. AK Parti kapatılmak istendi. Artık Türkye'nin parti kapatmasını da görmüş olduk. Aramızdan şu veya bu şekilde ayrılan arkadaşlarımız oldu. Bunlar bünyemizde hiçbir yara açmadı. En büyük ihanet 17-25'ten sonraki olaylar ve yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu badireyi de atlattık".

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen resepsiyonuna katılarak konuşma yaptı.
    © AA /
    Erdoğan: Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır

    'ARKAMDA GÜL VE DAVUTOĞLU VARDI'

    Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkındaki yeni parti iddialarını da değerlendiren Arınç, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu konulara girmek istemiyorum aslında. İsmi geçen insanlarla çok uzun yıllar beraberliğimiz oldu. Sayın Abdullah Gül benden önce Refah Partisi'nden milletvekili olmuştu. Acıları, sevinçleri paylaşan insanlardık. Sayın Ahmet Davutoğlu ile çok önceden beri bir düşünce adamı olarak fikirlerinden istifade ederdik. 2005 yılında İslam Konferansı Örgütü'nün Mekke'de zirve toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer buraya katılmayı reddetti. Sanıyorum 'Laiklik ilkesi çiğnenir' diye. Ben katıldım. Benim arkamda Sayın Abdullah Gül ve Sayın Ahmet Davutoğlu vardı. Bu tablonun ölünceye kadar devam etmesini isterim. Bugün AK Parti'nin karşısına geçip muhalefet yapmayı düşünecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın otoritesini sarsacak bir düşünceyi doğru bulmam.

    Ali Babacan
    © AFP 2019 / Arşiv
    'Babacan yeni parti için aralıkta harekete geçiyor, yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacak'

    'İKTİDAR OLMA ŞANSLARI YOK'

    Kendilerine 'yanlış yaparsınız' dedim. Şimdi muhalefette eleştirdiğinde 'Sen onlarla beraberdin' diye vatandaşlar düşünmeyecek mi? Siz bu zaafınızdan kurtulamazsınız. Siz AK Parti'de hizmetler yaptınız. Bugün bu imkanları bulamıyorsanız bize ve size yakışan şey kendi hayatınızı yaşamak ve Türkiye için doğru bildiklerinizi yazmak ve söylemektir. Muhalefet CHP, İYİ Parti, HDP yapsın. Onlara 'Muhalefet olmak size yakışmaz' dedim. Onları dinlemek, empati yapmak anlamak lazım. Gelin konuşalım, hakikaten doğru fikirleriniz varsa beraber yapalım. Ben son zamanlarda Anadolu'yu gezmeye başladım. Malatya'da halkla birlikte oldum. Gördüm ki insanlar benim AK Parti'de kalmamı istiyorlar. Bu arkadaşlarımız yıllarca AK Parti'ye hayat verdilerse, şimdi küçük sebeplerle veya şahsi duygularla bu partileri kurmasınlar. İktidar olma şansları yok yüzde 1'i hedefliyorlarsa onlara yakışmaz. Tayyip Erdoğan Bey halk kahramanı, herkes onu seviyor. Kim ne yaparsa AK Parti'yi yıkamaz.

    Ahmet Davutoğlu - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    Gül, Davutoğlu ile Babacan AK Parti'nin 18. yıl törenine davet edilmedi

    'BU ARKADAŞLARIMIZA KARŞI RENCİDE EDİCİ BİR DİL KULLANMAYALIM'

    AK Parti çok büyük ve güçlü parti. 8-9 milyon üyesi var. Yeni bir dinamizmle başladığımız zaman yüzde 55'leri bile bulabiliriz, uzak ihtimal değil, gövde sağlam. Arkadaşlarımızın taleplerini, düşüncelerini makul bir şekilde dinleyebilmeliyiz. Bu insanlara karşı kötü bir dil kullanmamalıyız. Yağan yağmurda beraber ıslandık. Yaptıklarını yanlış bulalım, şahıslarını rencide edecek hiçbir kelime kullanmayalım. Gözyaşları ile birbirimizi kucaklayarak doğrunun yanlışın nerede olduğunu birbirimize gösterelim.

    'BİR PARTİ KURARLARSA ONLAR VE KENDİM ADIMA ÇOK ÜZÜLÜRÜM'

    Demokrasi ve özgürlük için eleştirileri var, başka eleştirileri var. Bunları dinlemek lazım. Doğruysa teşekkür ederiz deriz. Doğru değilse 'kusura bakma' deriz. Bunları başka sıfatlarla kötülemek doğru değil. İnsanları iten şeylerin başında bu tür hitaplar geliyor. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız yapmaz, aynı çeşmeden su içtik, aynı hedeflerden koştuk. Bu kadro fedakâr ve feragatkâr bir kadro oldu. Bizim prensibimiz var, kendi içimizde eleştirilerimizi yaparız. Bunları dışarıda çok tekrarlamayız. Dışarıda bunları tekrarlamak partinin gücünü düşürebilir. O yüzden kamuoyuna ekranlardan değil görüşme zeminleri arayarak bu düşüncelerimizi iletebiliriz. Bir yanlışa kapılıp da bu sebeplerle başka parti kuracak olurlarsa çok üzüleceğim, onlar adına da kendi adıma da inşallah böyle bir yanlışa düşmeyecekler".

    Etiketler:
    Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül, Bülent Arınç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin otomobil koleksiyonundan Rolls Royce Silver Shadow
    Son İran şahının otomobil koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar
    Karikatür
    Macron ve Bolsonaro arasında Amazonlar'daki yangın gerginliği
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet