Yeni bir parti için patent başvurusu yapıldı

Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kurması beklenen yeni parti tartışmaları devam ederken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yaşam ve Adalet Partisi için başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.

Ali Babacan ekibinden bir siyasetçinin yeni parti için "Kasım sonu, Aralık başı" itibariyle partinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verileceği bilgisinin geldiği günde, patent kurumuna yeni bir parti için başvuru yapıldı. Milli Gazete'nin haberine göre; Kısa adı YAP olan Yaşam ve Adalet Partisi için için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) başvuru yapıldı. TPE ismi koruma ve inceleme altına aldığı belirtildi. Ayrıca yeni partinin logosunda "başak", "güneş" ve "terazi" simgelerinin yer alması dikkat çekti.

KİMİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU BELLİ DEĞİL



TPE sitesinde başvuruyla ilgili, "Başvurunuz veri giriş aşamasındadır. Mal ve hizmet girişi, kodlama ve arama işlemlerinden sonra KHK''nın 7. maddesine / 6769 sayılı Kanunun 5. maddesine uygunluk açısından incelenecek olup reddedilip edilmeyeceğine karar verilecektir" ifadelerine yer verildi. TPE'nin erişime açık sayfasında Yaşam ve Adalet Partisi için kimin başvuruda bulunduğu henüz belirtilmemiş.