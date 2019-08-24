Kadınlar, Emine Bulut için birçok ilde sokağa çıktı

Kadınlar, Emine Bulut’u öldüren eski kocası Fedai Varan ve erkek şiddetini, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Mersin, İzmir, Eskişehir, Trabzon ve Giresun'da protesto etti.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre, Türkiye’nin en az sekiz ilinde sokaklara çıkan kadınlar, başta Emine Bulut cinayeti olmak üzere erkek şiddetini protesto etti.

İstanbul’daki ilk eylem Nar Kadın Dayanışması’na üye kadınlarca Beşiktaş’taki Hakan Pastanesi önünde düzenlendi. “Ölmek istemiyorum”, “Kadın cinayetleri politiktir” yazılı dövizlerin taşındığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’ne uyulmadığına dikkat çekildi. Kadınları öldüren erkeklerin ceza indirimleri ile hak ettikleri cezayı aldıkları vurgulandı.

İstanbul'daki ikinci eylem, Kadıköy’de Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndaydı.

Açıklamaya, Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Oya Ersoy da katıldı. Açıklamada, “Erkek vuruyor devlet koruyor” sloganı atıldı.

​KOCAELİ: KADINLAR İÇİN SOKAKLARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kocaeli’de kadınlar Emine Bulut’un “Ölmek istemiyorum” çığlığı son olmalı diyerek bir araya geldi. Kocaeli Kadın Platformu’nun çağrısıyla İzmit Belediye İş Hanı önünde önünde buluşan kadınlar basın açıklaması yaptı. Basına açıklamayı okuyan Sibel Yılmaz şöyle dedi: “Artık bir kişi daha eksilmeyeceğiz.Öfkemizle, hıncımızla kadın düşmanı politikalarına karşı duracağız. Kadınların bu ülkede can güvenliği sorunu varken bizler yaşam hakkımız için sokakta, adliye koridorlarında olmaya devam edeceğiz.”

ANKARA: 'CANİ ESKİ KOCA, SİNİRLİ ADAM' LAFLARINA KARNIMIZ TOK

Emine Bulut’un öldürülmesini Kuğulupark’ta yüzlerce kadının katıldığı eylem ile protesto eden Ankara Kadın Platformu, “Şiddeti bizzat yaratan ve körükleyen sisteminiz öldürdü Emine’yi. O yüzden şimdi siyasal iktidarın bütün temsilcileri sussun” dedi.

Platform adına ortak metni Şeyda Özcan okudu. Emine Bulut’un “Ölmek istemiyorum” çığlıklarının kulaklarında olduğunu ve bu sesin kendilerini alanlara çıkardığını belirten Özcan, şöyle dedi: “Öfkeliyiz, kızgınız, üzgünüz. Emine’nin ölümüne neden olanları bildiğimiz için ama en çok. Kadınların şiddete uğradığı, cinayetlerin hiç hız kesmediği bu ülkede, kadınlara ısrarla ‘boşanmayacaksınız’ denildiği için öldürüldü. Dünyanın en normal şeylerinden biri olan boşanmak bu ülkede aile üzerinden inşa edilen politikalar nedeniyle adeta suçmuş gibi konuşuluyor.”

#EmineBulut için hiçbir yerde sessiz kalmıyoruz.



Kadın cinayetlerini durduracağız demek için şehirlerde buluşuyoruz.



Tüm kadınları bekliyoruz.#Ölmekİstemiyoruz



* İl programları netleştikçe görsel güncellenmektedir. pic.twitter.com/fBY56LRLHM — Kadın Meclisleri (@kadinmeclisleri) August 23, 2019

​“Boşanan kadınları sapkın hayatlar yaşamakla suçlayan, boşanmaları ne pahasına engellemek için Meclis’te komisyonlar kuran, aileleri parçalatmayacağız diye dört bir yerden açıklamalar yaptıran, nafakayı kaldırmak için yasa hazırlıkları yapan, şiddete ilişkin koruma kararları almamızı sağlayan 6284 Sayılı Yasayı kaldırmak isteyen, İstanbul Sözleşmesi’nden devletin imzasını çekmesi için uğraşan siyasal iktidar şiddeti hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası yapıp, şiddet dilini ve erkekliği her açıdan güçlendirenler suçludur. Cani eski koca, sinirli adam laflarına karnımız tok. Bu ne münferit bir cinayettir ne de sadece erkeğe verilecek ceza üzerinden konuşulacak bir meseledir.”

MERSİN: FAİLLER TANIDIK

Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar da Emine Bulut cinayetini protesto etmek için Forum AVM durağı önünde bir araya geldi. “Ölmek istemiyoruz” pankartının açıldığı “Kadın cinayetleri politiktir”, “Yaşamak istiyoruz”, “Emine Bulut isyanımızdır” dövizlerinin taşındığı eylemde sık sık “Yasta değil isyandayız”, “Erkek adalet değil gerçek adalet” , “Katledilen kadınlar isyanımızdır”, “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” sloganları atıldı. Kadınlar daha sonra ise açıklama yaptı. Açıklamayı platform adına Züleyha Akpınar okudu.

Emine Bulut’un faillerinin tanıdık olduğuna dikkat çeken Akpınar, Emine’nin katledilmesinde en önemli müsebbibin ise 6284 Sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açan erkek iktidar ve yandaş basın olduğunu vurguladı.

İZMİR'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

İzmir Kadın Platformu da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada “#EmineBulut #Ölmekİstemiyoruz” pankartı açıldı. “Emine Zümrüt istifa”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz” sloganları atıldı. Basın açıklamasını okuyan Sibel Çelik, şöyle seslendi: “Hep söylediğimiz gibi, bu cinayet münferit değil, ataerkil sistemin gerçekleştirdiği sistematik kadın katliamlarının olağan hale getirilmiş bir parçasıdır. Nitekim, geçtiğimiz temmuz ayında ve yalnızca basına yansıdığı kadarıyla 24 kadın en yakınındaki erkekler tarafından katledildi.”

Çelik, son olarak şunları söyledi: “Şiddeti önlemek için daha etkin mekanizmalar oluşturmak yerine, kadın düşmanı, cinsiyetçi, savaş ve nefret politikalarıyla kadına yönelik şiddeti derinleştiren AKP\MHP erkek aklı diğer yandan da kazanılmış haklarımıza saldırmaktadır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasasını dahi yok etmek istemektedir. Erkeği koruyan, cesaretlendiren, cezasız bırakan yargı sistemi de bu suçun en önemli ortağıdır.”

“Kazanılmış hakları ‘erkek mağduriyeti’ diyerek tırpanlamaya çalışan Aile Bakanı’nın Emine'nin ardından sahte gözyaşları döküp, ‘şiddete sıfır tolerans’ diyemeyeceğini” söyleyen Çelik, bakanın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Kadınlar, Emine Bulut için birçok ilde sokağa çıktı https://t.co/i1gN6mfH7H pic.twitter.com/8MkObuFG0n — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 23, 2019

​ESKİŞEHİR: EMİNE'NİN ÇIĞLIĞIYIZ

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu’nun çağrısıyla kent merkezindeki Kanatlı AVM önünde bir araya gelen kadınlar adına açıklamayı okuyan Avukat Pınar Çelik Arpacı şöyle seslendi: “Bir kadın boğazında bıçakla yerde yatarken son söz olarak “ölmek istemiyorum” diyorsa, bu yaptığımız artık bir basın açıklaması değildir. Bu gün burada bu saatte Eskişehir de yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa ve öfkeden ağlamamak için zor tutuyorsak kendimizi bu artık sadece bir basın açıklaması değildir. Bu yan yana geliş bir öfke çığlığı olacak ve Emine Bulut’u öldüren düzen artık yerle bir olacaktır."

TRABZON: BİR KADIN KATLEDİLDİ, HABERİN VAR MI?

Trabzon’da kadınlar, eski kocası tarafından katledilen Emine Bulut için “Dün bir kadın katledildi haberin var mı? ” diyerek yürüyüş gerçekleştirdi. “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz”, “Kadın cinayetleri politiktiktir”, “İstanbul Sözleşmesi’ni değil, kadın cinayetlerini engelleyin”, “Kadınlar savunmasız değildir” yazılı dövizlerle yürüyen kadınlar, ölmeden önce Emine’nin son söylediği “Ölmek istemiyorum” yazılı pankartı taşıdı.

GİRESUN: TÜRK KADIN MİLLİ SPORCUDAN TEK KİŞİLİK EYLEM

Giresun'dan serbest gazeteci Saliha Yayla'nın bildirdiğine göre, Giresun Kadın Platformu, Emine Bulut cinayetini basın acıklamasıyla kınadı. Giresun Atatürk Meydanı'nda toplanan kadınlar platform adına yaptıkları açıklamada; "erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz" denildi.

Milli sporcu Hacer Aktaş, yaşadığı Bulancak ilçesinde tek kisilik eylem yaparak Emine Bulut cinayetini protesto etti.

Aktaş, Emine Bulut'un son sözleri olan "ölmek istemiyorum" yazılı dövizle Bulancak Meydanı'na gelerek, Atatürk anıtı önünde bir saat eylem yaptı.

Giresun'u dünya genelinde temsil eden ve başarı madalyaları kazanan engelli sporcu Hacer Aktaş, kadın cinayetlerinin cins kırımı haline geldigini ifade ederek, "Yeter artık, kadın cinayetleri son bulsun" diye seslendi.

PROTESTOLAR SÜRECEK

Kadın Meclisleri, protestoların salı gününe kadar devam edeceğini açıkladı. Meclis, kesinleşen eylem takvimini sosyal medya hesabından paylaştı.