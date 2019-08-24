Emine Bulut için siyah pankart

Beşiktaş ve Göztepe bugünkü karşılaşmasında TFF’nin kararıyla Emine Bulut için sahaya siyah pankartla çıktı.

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan mücadelede Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun son dakika kararıyla futbolcular sahaya siyah pankartla çıktılar

TRİBÜNLERDEN 1 DAKİKALIK SESSİZLİK EYLEMİ

Maçın ilk düdüğüyle beraber tribünler, Emine Bulut için 1 dakikalık sessizlik eylemi yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar da tribünde Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızının feryadı olan “Anne lütfen ölme” sözlerini pankart yaptı.

Taraftarlar gün içinde ‘SantraylaBirDakikaSessizlik’ başlığıyla kampanya başlatmışlardı.