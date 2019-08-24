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09:42 24 Ağustos 2019
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    Emine Bulut

    Emine Bulut'un ailesiyle görüşen avukat: En çok üzüldükleri şey kimsenin cinayeti engellemeye çalışmaması

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Eski eşi tarafından kızının gözlerinin önünde öldürülen Emine Bulut'un ailesiyle iletişime geçen avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden açıklamalarda bulundu.

    Emine Bulut için protesto
    © İHA / KORAY ÜNLÜ
    Kadınlar, Emine Bulut için birçok ilde sokağa çıktı
    Türkiye, Emine Bulut'un eski kocası tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi cinayetini konuşuyor.

    Cinayet, kamuoyunda infial yaratırken Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, Emine Bulut’un ailesiyle iletişime geçen ilk isimlerden biri oldu.

    Söz konusu cinayete ait görüntüler gündeme daha gelmemişken aileyle görüşen Tozbey, Oda tv'ye “Emine Bulut’un ailesinden aldığımız bilgilere göre-basına yansıdığı İçin söylemekte beis görmüyorum- katil koca yıllarca eşine ve çocuğuna sahip çıkmamış; son bir yıl içerisinde ise Emine Bulut’ u defalarca rahatsız etmiş, taciz edip şiddet uygulamış” açıklamasını yaptı.

    Şu ana kadar 16 kadın cinayeti davasında kadınların ailesinin özel ve gönüllü avukatlığını yapmış, yüzlerce şiddet mağduru kadın, çocuk ve birçok LGBTİ bireyine danışmanlık ve hukuksal destek sağlayan Tozbey’in dikkat çektiği en önemli nokta ise cinayet sırasında etraftakilerin müdahale etmemesiydi.

    Tozbey, Emine Bulut’un ailesiyle ilgili, “En çok üzüldükleri şey ise Emine öldürüldüğü sırada etrafında birçok insanın olması ve cinayeti engellemeye çalışmamaları” ifadelerini kullandı.

    © İHA / HASAN AY
    Emine Bulut cinayetinin görüntülerine erişim kısıtlaması kararı
    Tozbey’in yaptığı açıklamalar şu şekilde: 

    “Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak öldürülen ve tecavüze maruz kalan kadınlarımız ve çocuklarımıza ücretsiz hukuki ve psikolojik destek sunmaktayız. 

    Bu minvalde sayısız başvuru aldığımız gibi, bizim ulaştığımız aileler olmakta. Biz bugün değil, Emine Bulut’un öldürüldüğü günden bu yana bu dava ile ilgilendik. Cinayetin bir kaç gün sonra kamuoyunun dikkatini çekmesi ve gecikmeli olsa da tepkilerle karşılaşmasından dolayı  mutlu olduk. Emine Bulut’un ailesi ile yaptığımız görüşmede ise kendilerine başsağlığı dileklerimizi iletip, dayanışma duygularımızdan bahsettik. Aile de dayanışma göstermemizden mutluluk duyduklarını söylediler tabi.

    Emine Bulut’un ailesinden aldığımız bilgilere göre-basına yansıdığı İçin söylemekte beis görmüyorum- katil koca yıllarca eşine ve çocuğuna sahip çıkmamış; son bir yıl içerisinde ise Emine Bulut’ u defalarca rahatsız etmiş, taciz edip şiddet uygulamış. En çok üzüldükleri şey ise Emine öldürüldüğü sırada etrafında birçok insanın olması ve cinayeti engellemeye çalışmamaları. 

    Kadın cinayetleri ülkemizde politik mücadelenin bir parçası haline gelmiştir. Kadınlar ve çocuklar toplumumuzun zayıf halkası olarak, zincir gerildikçe, gericilik arttıkça daha hızlıca kopartılmaktadırlar. 

    Ülkemizde boşanma hakkının dahi tartışılmaya/engellenmeye çalışıldığı ve evliliğin tanrısal olarak kutsallaştırıldığı bu günlerde kadına yönelik her türlü şiddet bir tür Cihat ilanıdır. 

    Emine bulut cinayetinde de toplumun bazı kesimlerinden yükselen çatlak sesler bunun göstergesidir. Toplumumuz artık ikiye ayrılmıştır. Çocuğuna, kadınına, ağacına, sokak hayvanlarına sahip çıkanlar ve tüm bunlara karşı şiddetle savaşanlar. 

    Kadınlarımız ve çocuklarımız kaz dağlarındaki  ağaçlandırma gibi hunharca ve ölçüsüzce katlediliyorlar. Bugün bu şiddete karşı durmak, yarınlarda daha sağlıklı bir toplumsal yapının ön koşuludur.

    Derneğimiz Emine Bulut  sürecini sonuna kadar takip edecek ve her türden hukuki ve psikolojik destek sunacaktır. Bu ve bunun gibi davalarda katillerin ve şiddeti meşru görenlerin ve şiddete zemin hazırlayanların karşısında durmaya devam edeceğiz.”

    'CEZA İNDİRİMİ ALMAYA ÇALIŞIYOR'

    Öte yandan, CNN Türk'ün haberine göre, başka bir avukat Gülen Köse de Bulut’un katil zanlısının verdiği ifadede eski eşinin ‘uygunsuz hayat yaşadığı’na dair sözler sarf ettiğini söyledi:

    "Suçlular hep kendilerini haklı görüyor. Bu örnekte olduğu gibi öğrenilmiş bahaneler sunuyorlar. Bu ifadelerle ceza indirimi almaya çalışıyorlar. Yasada olan pek çok uygulama yaşama geçirilmediği için her gün cinayetlerle karşılaşıyoruz. Ölüm göz göre göre geliyor"

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Avukat, Cinayet, Emine Bulut
    Topluluk kurallarıTartışma
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