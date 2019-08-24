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11:57 24 Ağustos 2019
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    İzmir'deki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

    Pakdemirli, Soylu ve Akar hakkında İzmir'deki yangına ilişkin suç duyurusu

    © AA /
    Türkiye
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    Bir grup avukatın oluşturduğu Hukukçu Dayanışması, İzmir’de yaşanan orman yangınının söndürülmesi konusunda ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Hukukçu Dayanışması üyeleri, suç duyurusunda bulunmadan önce Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı avukat Doğan Erkan okudu. Daha sonra suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildi.

    Üç bakanın “görevi kötüye kullanma ve kamu görevini ihmal” ile suçlandığı dilekçede, “Yangının çıktığı/çıkarıldığı bölgenin, son günlerde Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamıyla gündeme gelen, Kanadalı Altın ve Madencilik şirketi Alamos Gold’un, maden sahası için izin başvurusu yaptığı yerler içinde bulunduğu yönündeki duyumlarımız, meselenin çok yönlü bir hukuki soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini ortaya koymaktadır” iddiasında bulunuldu.

    Dilekçede ayrıca, Pakdemirli'nin Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili iddialarının ardından gelen yanıtta, uçakların çalıştığına yönelik açıklama hatırlatılarak, "Bakanın açıklamasının ardından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı açıklamalar, suçun vasfını ortaya koyar nitelikte olup, kamusal görev ihmalini ve görevi kötüye kullanma halini ortaya koyar niteliktedir" denildi.

    'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFAD'I DEVREYE SOKMADI'

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Bakan Pakdemirli'den 'Ege'deki orman yangınları' açıklaması: Şu anda aktif 4 yangınla mücadele ediyoruz
    Öte yandan, yangının meydana geldiği bölgeye çok yakın olarak konuşlanmış olan Ege Ordu Komutanlığı’nın, hiçbir yetkilisini, askerini yangın söndürme seferberliğinde göreve çağırmadığı belirtilerek “Milli Savunma Bakanı’nın da görevi ihmal ve kötüye kullanma suçunu işlediği bizce açıktır” denildi.

    Dilekçede, İçişleri Bakanlığı’na bağlanan AFAD’ın yangın söndürme çalışmalarında devreye sokulmadığı ifade edilirken, bu konuda İçişleri Bakanı suçlandı.

    Etiketler:
    Avukat, Yangın, İzmir, Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Bekir Pakdemirli
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