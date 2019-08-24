Pakdemirli, Soylu ve Akar hakkında İzmir'deki yangına ilişkin suç duyurusu

Üç bakanın “görevi kötüye kullanma ve kamu görevini ihmal” ile suçlandığı dilekçede, “Yangının çıktığı/çıkarıldığı bölgenin, son günlerde Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamıyla gündeme gelen, Kanadalı Altın ve Madencilik şirketi Alamos Gold’un, maden sahası için izin başvurusu yaptığı yerler içinde bulunduğu yönündeki duyumlarımız, meselenin çok yönlü bir hukuki soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini ortaya koymaktadır” iddiasında bulunuldu.
Dilekçede ayrıca, Pakdemirli'nin Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili iddialarının ardından gelen yanıtta, uçakların çalıştığına yönelik açıklama hatırlatılarak, "Bakanın açıklamasının ardından çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı açıklamalar, suçun vasfını ortaya koyar nitelikte olup, kamusal görev ihmalini ve görevi kötüye kullanma halini ortaya koyar niteliktedir" denildi.
'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFAD'I DEVREYE SOKMADI'
Dilekçede, İçişleri Bakanlığı’na bağlanan AFAD’ın yangın söndürme çalışmalarında devreye sokulmadığı ifade edilirken, bu konuda İçişleri Bakanı suçlandı.
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