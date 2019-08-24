CHP'den, Emine Bulut'un katiline 'Aslan parçası' diyen dernek başkanına dava

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Genel Başkanı Muhammet Özen'in eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un katilini öven sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade ederek, "Katile aslan parçası ve kahraman diyen, kadın cinayetlerini meşrulaştıran ve azmettiren bu kişinin bir an önce adalet karşında en ağır cezayı alması gerekiyor" diyerek, Özen hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

'SAVCI HALA ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPMADI'

Adaletin kadın konusunda daha da çıkmazda olduğunu vurgulayan İlgezdi, "Boşanmış Mağdur Babalar Derneği Genel Başkanı Muhammet Özen Emine Bulut'u katleden eski eşini aslan parçası ve kahraman ilan ediyor ancak hala bir savcı bu şahıs hakkında bir işlem yapmıyor. Kadın cinayetlerine, cinayetleri azmettirenlere gereken cezayı vermeyenler, adaleti sağlamayan her kurum, herkes bu cinayetlerin sebebidir" diye konuştu.

'ASLAN PARÇASI, MEYDANDA KARIYI BOĞAZLAMIŞ'

Mağdur Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen hakkında suç duyurusunda bulunacağını da ifade eden Gamze Akkuş İlgezdi, "Bu şahıs 'Aslan parçası, meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım anasının genç sevgilisinin yanında hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok' ifadelerini açıkça yazabiliyor. Bu beyan açıkça cinayete azmettirmektir. Suçu övmekte ve suçluyu yüceltmektedir. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.