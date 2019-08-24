Erdoğan: Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor https://t.co/ZBjPhXDpTp — AA Canlı (@AACanli) August 24, 2019

​Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Biz milletimizle el ele verdik dayanışma içine girdik ve baraj inşaatına devam ettik. Barajın yapımında özellikle yüklenici firmanın kararlılığını da alkışlıyorum.

-2021 yılının nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır. Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı yılda bir milyar 250 milyon lira olacak.

- Doğu Akdenizde ABD varmış, Fransa varmış, Katar varmış ama Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuz'umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? O devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Bizim fırkateynlerimizi görmüyor musun? Herşeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'Nin haklarını sonuna kadar savunacağız.

- Biz dertli olduk dağları deldik. Bu tüneller, viyadükler bunun için yapıldı.

- Konutların olduğu bölgede ağaçlandırma yapalım, her taraf yemyeşil olsun.

- Buradan bir de müjde vermek istiyorum. Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta olduğumuz bir kararname ile gideriyoruz. Ve bu gece bu kararnameyi imzaladım.