HDP, Davutoğlu'nun Çözüm Süreci açıklamalarına Meclis araştırması istedi

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan tarafından hazırlanan Meclis Araştırma önergesinin gerekçesinde 2014-2016 yılları arasında Türkiye Başbakanı olarak görev yapan bugünlerde yeni bir siyasi parti çalışması içinde olduğu iddia edilen Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran 2015 seçimleri ile 1 Kasım 2015’te seçimlerin yenilendiği döneme dair önemli açıklamalar yaptığı kaydedildi.

Eski Başbakan Davutoğlu’nun, “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk" dediği kaydedilen önergede, şu görüşlere yer verildi:

“Ahmet Davutoğlu’nun bahsettiği dönemde 5 Haziran Diyarbakır Katliamı, Suruç Katliamı, Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi, Çözüm Süreci'nin bitirilmesi, 10 Ekim Ankara Katliamı ve daha birçok vahşet yaşanmış, yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce insan yaralanmıştır. Bu katliamların ve saldırıların araştırılması için verilen önergeler reddedilmiş, yargı süreci etkin yürütülmemiş, halen olaylara kimlerin sebep olduğu, göz yumduğu ortaya çıkarılmamıştır. Kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu saldırı ve katliamların aydınlatılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, Çözüm Süreci’nin sonlandırılmasına giden sürecin tüm açıklığı ile ortaya çıkarılması, önceki başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması büyük önem taşımaktadır.”