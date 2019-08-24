Samsun'da engelli eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu

Hasan B, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Savcının incelemesi sonrası anne ve kızının cenazeleri, otopsi için Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emine B'nin eşinden boşandığı ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.
Hasan B, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Savcının incelemesi sonrası anne ve kızının cenazeleri, otopsi için Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emine B'nin eşinden boşandığı ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.
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