Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı yemeğinde konuştu. Erdoğan, "Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- İçeriden ve dışarıdan gelen nifak girişimlerine rağmen Yeni Kapı ruhunu diri tutmayı başardık. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, milletimizin istikbal ve istiklalinin garantörü olmuştur. Bu güzel birlikteliği daha fazla güçlendireceğiz. Gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

- Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız hadiseler, Türkiye'yi bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur. Türkiye, siyasi tarihinin en kritik sınavlarını vermektedir. Böyle bir dönemde hiç kimse kendi çıkarlarını önde tutamaz. Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz. Dönem, fedakarlık dönemidir.

- Bizim nazarımızda vatanımızın bekasından, milletimizin birliğinden daha hayati bir kriter yoktur. Bunun için her fırsatta muhataplarımızı iş birliği çağrısı yapıyoruz. Her kesime elimizi uzatıyoruz.

- Önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa, gerisi teferruattır. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açık.

AK PARTİ'NİN 18. YAŞI

- Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 18. yaşının ülkeme, millete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu harekete gönlünü veren, yüreğini ortaya koyan herkese bir kez daha muhabbetlerimi gönderiyorum.

- Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Milletimiz hasretini çektiği hizmet siyasetine bizim dönemimizde kavuştu. Üniversite kapılarında gözyaşı döken başörtülü kızlarımızın, meslek liselerinin, imam hatip okullarının karşılaştığı adaletsizlikler yine bizim dönemimizde son buldu.

- Seçilmiş olmak hiçkimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz.

- 'Hep yaşımız 18' diyerek milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde 82 milyonu tüm renkleriyle kucaklayan tek parti AK Partidir.

- Bulunduğumuz makamlar geçicidir. Öyleyse mütevazı olacağız, vatandaşımıza samimi davranacağız, onlara efendi olma değil hizmetkar olma şuuruyla hareket edeceğiz.