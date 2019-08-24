Kayıt
21:25 24 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan: Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 719

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı yemeğinde konuştu. Erdoğan, "Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz" dedi.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan: İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde, daha dün bir bugün iki

    - İçeriden ve dışarıdan gelen nifak girişimlerine rağmen Yeni Kapı ruhunu diri tutmayı başardık. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, milletimizin istikbal ve istiklalinin garantörü olmuştur. Bu güzel birlikteliği daha fazla güçlendireceğiz. Gereken adımları atmaya devam edeceğiz. 

    - Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız hadiseler, Türkiye'yi bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur. Türkiye, siyasi tarihinin en kritik sınavlarını vermektedir. Böyle bir dönemde hiç kimse kendi çıkarlarını önde tutamaz. Kimse, kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz. Dönem, fedakarlık dönemidir.  

    - Bizim nazarımızda vatanımızın bekasından, milletimizin birliğinden daha hayati bir kriter yoktur. Bunun için her fırsatta muhataplarımızı iş birliği çağrısı yapıyoruz. Her kesime elimizi uzatıyoruz. 

    - Önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa, gerisi teferruattır. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açık.

    AK PARTİ'NİN 18. YAŞI

    © AA /
    Erdoğan: Doğu Akdeniz’de Türkiye yokmuş, eline diline dursun

    - Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 18. yaşının ülkeme, millete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu harekete gönlünü veren, yüreğini ortaya koyan herkese bir kez daha muhabbetlerimi gönderiyorum. 

    - Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Milletimiz hasretini çektiği hizmet siyasetine bizim dönemimizde kavuştu. Üniversite kapılarında gözyaşı döken başörtülü kızlarımızın, meslek liselerinin, imam hatip okullarının karşılaştığı adaletsizlikler yine bizim dönemimizde son buldu.

    - Seçilmiş olmak hiçkimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz.

    - 'Hep yaşımız 18' diyerek milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde 82 milyonu tüm renkleriyle kucaklayan tek parti AK Partidir.

    - Bulunduğumuz makamlar geçicidir. Öyleyse mütevazı olacağız, vatandaşımıza samimi davranacağız, onlara efendi olma değil hizmetkar olma şuuruyla hareket edeceğiz.

    İlgili konular:

    Erdoğan Putin'in daveti üzerine, Rusya'da MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek
    Erdoğan: Doğu Akdeniz’de Türkiye yokmuş, eline diline dursun
    Erdoğan: İstanbul'u sel bastı beyefendi tatilde, daha dün bir bugün iki
    Etiketler:
    AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin otomobil koleksiyonundan Rolls Royce Silver Shadow
    Son İran şahının otomobil koleksiyonundan göz kamaştırıcı araçlar
    Karikatür
    Macron ve Bolsonaro arasında Amazonlar'daki yangın gerginliği
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet