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23:05 24 Ağustos 2019
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    'Çözüm süreci hataydı, bu yanlıştan süratle dönüldü' diyen Destici'den HDP'nin kapatılması çağrısı

    © AA /
    Türkiye
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    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün HDP adı altında PKK'ya hizmet eden bu partinin aslında kapatılması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde terörle iltisakı olan, terörü öven, terörist cenazesine giden, teröristi şehit olarak, kendi adamı olarak gören hiçbir parti, hiçbir siyasetçiye müsamaha edilmez" dedi.

    HDP, miting, secmen
    © REUTERS / Sertac Kayar
    HDP Gençlik Meclisi'nden kayyuma karşı ücretsiz ulaşım eylemi
    İznik ilçesinde Nilüfer Hatun İmarethanesi ziyaretinin ardından gazetecileri açıklamalarda bulunan Destici, çözüm sürecinin hatalı bir karar olduğunu, bunun yanlışlığını geçmişte de ifade ettiklerini söyledi. Fark edilir edilmez bu yanlıştan süratle dönüldüğünü  belirten Destici, şöyle konuştu: "Şu anda terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele var. Başarılı da gidiyor. İnşallah geçmişte yapılan hatalardan ders alacağız ama geçmişe de takılıp kalmayacağız. Geçmişin bedellerini bu millet ağır ödedi. Elbetteki oradaki yanışların, hataların suçu kimdeyse bunlar da topluma hem siyaseten hem hukuken hesabını verirler."

    Destici, 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanmasının yüzde 100 doğru olduğunu savunarak, şunları kaydetti: "Peşinin de gelmesi lazım. Çünkü sadece bu üç belediye değil onlarca, belki yüzlerce belediye var. Bugün HDP adı altında PKK'ya hizmet eden bu partinin aslında kapatılması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde terörle iltisakı olan, terörü öven, terörist cenazesine giden, teröristi şehit olarak, kendi adamı olarak gören hiçbir parti, hiçbir siyasetçiye müsamaha edilmez. Bakın 3 belediye başkanı alındı. Üçünün de ağzından 'Bize neden haksızlık yapılıyor, bizim terörle, PKK ile ne alakamız var,  biz asla onlara destek vermiyorduk' gibi sözler, itirazlar duyuyor musunuz? Ana muhalefet partisinin yaptığı kadar bile itirazda bulunmuyorlar yani. Bazıları da sebep arıyor. İçişleri Bakanına ya da iktidara 'Bize makul sebepler gösterin, izah edin' diyor. Neyi izah edeceksin? Adam gelmiş, oradaki türk bayrağını indirmiş daha belediyeye gelir gelmez. Bundan daha başka ne izahı istiyorsun?"

    Terörle hem içeride hem dışarıda topyekün mücadele edildiğini aktaran Destici, "Bu mücadeleyi destekliyoruz. Bundan asla vazgeçilmemesi lazım. Sonuna kadar gidilmesi lazım. Artık Türkiye'nin bundan kurtulması lazım." dedi.

    'DAVUTOĞLU'NUN NET BİR ŞEKİLDE BUNU AÇIKLAMASI LAZIM'

    © AA / Murat Kula
    HDP, Davutoğlu'nun Çözüm Süreci açıklamalarına Meclis araştırması istedi

    Bir gazetecinin eski Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarında kimi kast ettiğini sorması üzerine Destici, şu yanıtı verdi: "Onu Davutoğlu'na sormak lazım. Böyle bir şey söylemişse çok net bir şekilde bunu açıklaması lazım. Kendi başbakanlığı dönemi de bir nebze bunu kapsıyor. Dolayasıyla kendi dönemiyle ilgili hem bu ifadelerinde kimi kast ediyorsa bunların hepsiyle ilgili kamuoyunu daha tatmin edici, daha açık daha net cümleler kurarak daha sarih bir şekilde anlatırsa toplum da daha net bir şekilde bunu anlamış ve bilmiş olur. Aslında kimseye de bir şey anlatmasına da gerek yok. Çözüm süreci yanlıştı zaten. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütüyle müzakere edilmez."

    'ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ'

    Emine Bulut cinayetine de değinen Destici, ceza kanunlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

    Destici, şu ifadeleri kullandı: "Görüntüleri izlemeye başladığımda dayanmadım ve kapattım, tamamını izleyemedim. Bir insanın eşine hem de çocuğunun önünde bunları yapabilmesi izah edilebilir bir durum değil. Bunu bir insan, Müslüman, baba, eş yapamaz. Gerçekten bu, akıl alacak gibi bir şey değil. Böyle diyerek de işi kapatamayız. Bizim önlem almamız lazım. Başta devleti yönetenler olmak üzere toplumun önündeki herkesin mesuliyeti, sorumluluğu var. Bunlara kalıcı çözümler üretmek zorundayız. Önleyici tedbirleri artırmak zorundayız ama bunun yanı sıra cezai tedbirleri de mutlaka keskin bir şekilde getirmeliyiz. O Emine Bulut'u yavrusunun 'Gitme anne', kendisinin de 'Ölmek istemiyorum' sözleriyle hunharca katleden cani aynı şekilde can vermeli. Bu, hem bizim inançlarımıza göre böyledir hem vicdana göre hem hakkın, hukukun, adaletin yerine gelmesi için şart. Aynı şekilde can verecek ki bir başkası bunu yapamayacak. Bizim ceza kanunlarını yeniden gözden geçirmemiz lazım ama mutlaka ve mutlaka idamı geri getirmemiz lazım."

    Açıklamalarının ardından Destici, Yeşil Camii, Şeyh Kudbeddin Camii, Ayasofya Camii, Hacı Özbek Camii ile çini fırınlarını ve Çini Vakfı'nı ziyaret etti.

    İlgili konular:

    Destici: Seçimin siyasi iktidara bir 'ikaz' olduğunun en önemli alameti Yıldırım'ın aldığı oy oranı
    Destici: Terörle, teröristle iltisaklı olan partiler kapatılsın
    Destici: S-400 bizim için önümüzdeki yüzyılın en önemli projelerinden
    Etiketler:
    Büyük Birlik Partisi (BBP), BBP, HDP, Mustafa Destici, İznik, Türkiye
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