Düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Nadaslık köyünde muhtar Mehmet Şirin Yılmaz'ın oğlunun düğününe katılan 35 yaşındaki Murat Arca, silahlarla havaya açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Arca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Arca'nın ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.