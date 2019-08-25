Düğünde maganda kurşunu isabet eden kişi hayatını kaybetti

Yakınları tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Arca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Arca'nın ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Muş'ta düğünde maganda kurşunuyla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Arca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Arca'nın ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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