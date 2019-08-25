Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı

Gemi kaptanları olayın ardından durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.
Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" isimli hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yaşanan kaza sonrası gemilerin iskele ve sancak bölümlerinde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik meydana gelmediği öğrenildi.
Gemiler gerekli sörvey kontrollerinin yapılması için Şevketiye demir bölgesine gönderildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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