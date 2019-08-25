Milli Savunma Bakanlığı: Pençe 3 Harekatı'nda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe 3 Harekatı kapsamında, Haftanin bölgesine hava harekatları gerçekleştirildi.
Silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda, 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/SfRGRBSioU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)