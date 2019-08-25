Beyaz TV: Rasim Ozan Kütahyalı kanalda yer almayacaktır

Canlı yayında Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle 21 ay önce kanaldan ayrılan ve Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programıyla ekranlara dönen Rasim Ozan Kütahyalı'nın işine yine son verildi.

Kanalın Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, dün kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yarın akşam itibarıyla Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV’de yer almayacaktır” ifadesini kullandı.

Kütahyalı’nın ekrana dönmemesi için Beyaz TV önünde protesto eylemi planlayan Boşnaklar ve Ahlak Gönüllüler Platformu da eylemin iptal edildiğini duyurdu: "Camiamızın üstün gayretleri neticesinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın Beyaz TV ile ilişiği kesildi. Ahlak Gönüllüleri Platformu’nun bu akşam Beyaz TV önünde yapacağı protesto iptal edilmiş olup saat 21.00’da Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde basın açıklaması yapılacaktır."