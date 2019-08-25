İdlib'den sorumlu tümenin komutan ve komutan yardımcılığına atanan generallerin 'TSK'den istifa ettiği' iddiası

"1 Ağustos tarihinde açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından TSK'de görev yapan 5 general istifa etti" diyen T24'ün haberine göre YAŞ’ta Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan İdlib’ten sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümeni ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na atanan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ile yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam istifa edenler arasında yer aldı.
Buna göre istifa eden komutanlar ve YAŞ öncesi-sonrası görevleri:
* Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı:
YAŞ’tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK K. / Adana
* Tuğg. Recep Özdemir
YAŞ’tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı / Ankara
YAŞ’tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale
* Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir
YAŞ’tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı /Ankara
YAŞ’tan sonra: 3. P. Tüm. K. / Hakkari – Yüksekova
* Tuğg. Uğur Bülend Acarbay
YAŞ’tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Kilis – Eybeyli
* Tuğg. Ertuğrul Sağlam
YAŞ’tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Adana
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