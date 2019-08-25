İdlib'den sorumlu tümenin komutan ve komutan yardımcılığına atanan generallerin 'TSK'den istifa ettiği' iddiası

Veryansintv.com ve T24 haber sitesi, YAŞ'ta İdlib'den sorumlu tümenin komutan ve komutan yardımcısı atananların da aralarında bulunduğu beş generalin TSK'den istifa ettiği iddiasına yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) son Yüksek Askeri Şura’ya (YAŞ) ve atama kararlarına yönelik tepkilerin beraberinde istifaları getirdiği ileri sürüldü.

"1 Ağustos tarihinde açıklanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından TSK'de görev yapan 5 general istifa etti" diyen T24'ün haberine göre YAŞ’ta Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan İdlib’ten sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümeni ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na atanan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı ile yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam istifa edenler arasında yer aldı.

Beş komutanın istifası iddiasının ilk olarak Nihat Genç'in sahibi olduğu Veryansintv.com'da yayımlandığını belirten T24, haberi kendilerine doğrulayan kaynakların, 'istifa eden generallerin Suriye sınırına yakın bölgelerde görevlendirilen komutanlar olduğunu vurguladığını' aktardı. Kaynakların 'İdlib'den sorumlu tümenin komutanlarının da TSK'den ayrıldığına dikkat çektiğini' kaydetti.

Buna göre istifa eden komutanlar ve YAŞ öncesi-sonrası görevleri:

* Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı:

YAŞ’tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK K. / Adana

* Tuğg. Recep Özdemir

YAŞ’tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı / Ankara

YAŞ’tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale

* Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir

YAŞ’tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı /AnkaraYAŞ’tan sonra: 3. P. Tüm. K. / Hakkari – Yüksekova

* Tuğg. Uğur Bülend Acarbay

YAŞ’tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Kilis – Eybeyli

* Tuğg. Ertuğrul Sağlam

YAŞ’tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Adana