Erdoğan oğluna kavuşan anne ile görüştü

Trabzon'un Tonya ilçesinde Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na katılan Erdoğan, burada anne Akar ile görüntülü bir görüşme yaptı. Akar'ı tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Direndiniz ve söke söke bu hainlerin elinden o evladınızı kurtardınız. Bundan dolayı sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var. Onun için sizleri özellikle tebrik ediyorum, yavrunuzun gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve yanındakilerce tercüme edilen konuşmada anne Akar ise Erdoğan'a teşekkür ederek, "Benim oğlum size emanet." dedi. Erdoğan da "Eyvallah, başım gözüm üstüne." karşılığını verdi.

'NİYE CEZAEVİNE ATALIM?'

Oğlunun cezaevine atılmamasını isteyen Akar'a Erdoğan, "Niye atalım? Biz sana teslim ediyoruz, sen gereğini yapacaksın. Biz, her zaman sizin yanınızdayız, sizle beraberiz." yanıtını verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da eşlik ettiği konuşma sonunda Erdoğan, Akar ile Kürtçe vedalaştı.

OĞUL AKAR, 'KAÇIRILMADIM, AİLEM ZORLA EVLENDİRECEKTİ' DEDİ

Öte yandan, OdaTV'nin haberine göre, oğul Mehmet Akar kaçırılmadığını söyledi. Mehmet Akar'ın, Mezopotamya Ajansı'ndan Özgür Paksoy'a konuşarak, “Dağa kaçmadım, Diyarbakır’dayım” ifadelerini kullandığı ve söz konusu haberleri yalanladığı belirtildi. Akar, ailesinin kendisini zorla evlendirmek istemesi üzerine evden çıktığını söyledi.

Mehmet Akar'ın Mezopotamya Ajansı'na ulaşarak, açıklamalarda bulunduğu ifade edildi. Yaklaşık 4 ay önce halasının torunu olduğunu belirttiği kişiyle zorla nişanlandırıldığını ifade eden Akar, geçen günlerde nişanlandırıldığı akrabasını arayarak, nişanı attığını söyledi.

'ZORLA ALIKOYDULAR'

Evde yaşanan tartışmalar üzerine Pazartesi akşamı Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan ablası Ceylan Mutaş’ın evinde kaldığını, aynı gece babası Aziz Akar ve ağabeyi Mustafa Akar’ın gece 00.00 sıralarında eve gelerek kendisini zorla alıkoyarak, Soğanlı Mahallesi’nde bulunan evine götürüldüğünü aktaran Akar, “Zorla evlendirilmeyi kabul etmediğim için ben uyuduktan sonra ablamın evine geldiler ve beni zorla alıp köye götürdüler. Hakaretler ettiler, telefonuma, cüzdanıma, telefonuma, parama el koydular. Evden çıkmama izin vermediler. Yemek de yemedim” dedi.

Zorla evlendirilmeyi kabul etmediği için Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında bir daha dönmemek üzere evden çıkarak kente geldiğini söyleyen Akar, “Evden çıkma nedenim, ailemin zorla evlendirilmem üzerine kurduğu baskılar. Beni zorla evlendirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle evlenmeyeceğim. O nedenle evden çıktım ve bir daha da gitmeyeceğim. Halamın torunuyla evlendirmek istiyorlar. Ailemin baskısıyla, iradem dışında nişanlandırıldım. Ben kendisini aradım, nişanı attığımı söyledim” diye belirtti.

AA’nın servis ettiği haberleri yalanlayan Akar, “Kimse yalan yanlış haber yapmasın. Diyarbakır’dayım. Ben dağa kaçmadım, buradayım. Kimseye iftira atmasınlar” diyerek tepki gösterdi.