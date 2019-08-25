Kadınlar hakkında tartışmalı açıklamaları sonrası Diyanet'ten ayrılan ilahiyatçı Şenocak, özel lise açıyor

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi'nin (İFAM) kurucu başkanı olan ve kadınlara yönelik açıklamalarına gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınan İhsan Şenocak özel lise açıyor.

İFAM’ın yeni projesi olan Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi’nde hazırlık sınıfında yoğun olarak Arapça dil eğitiminin verileceği öğrenildi.

OdaTV'nin haberine göre, Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi’ne ilişkin bilgileri Yeni Akit ile paylaşan İFAM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kadıoğlu şöyle konuştu:

"İFAM olarak 12 yıldır lise ve üniversite öğrencilerine Kâdim usülde İslami İlimler eğitimi veriyoruz. Çok sayıda öğrencimiz yüksek lisans ve doktora yaptı, halen de yapmakta. Eğitim programımızı Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi projesiyle farklı bir zeminde daha hayata geçireceğiz. 'Kökü Ezelde Dalı Ebette Bir Gençlik' serlevhasıyla hazırladığımız bu projede öğrencilerimize mutad lise müfredatının yanında, İslami İlimler de Arapça eserler esas alınarak okutulacak. Hazırlık sınıfında yoğun bir Arapça’nın yanında İngilizce de olacak. Hedefimiz, öğrencilerimizi İslamiyetten hareketle Dünyayı okuyacak, anlayacak ve proje geliştirecek bir donanımla milletimizin huzuruna çıkarmak. Arzumuz, iyi derecede Arapçasıyla İslam Dünyasını, İslami ilimler tahsiliyle medeniyetimizi, İngilizcesi ile Batı’yı tanıyıp öz-posa ayrımına tabi tutan öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmak, onlarla tarihin yürüyüşünü yeniden başlatmak.”

NE DEMİŞTİ?

İhsan Şenocak geçmişte yaptığı açıklamalarda, "Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak... Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme!" ifadesini kullanmıştı.