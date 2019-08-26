Şizofreni hastası genç, ailesine saldırdı: Annesi, kardeşi ve babasını vurduktan sonra intihar etti

Ümraniye'de şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal, annesi İncilay Hayal, ağabeyi Haluk Hayal ve babası İlyas Hüseyin Hayal'e silahla ateş ederek intihar etti. Saldırı sonucunda Hayal'in annesi ve kardeşi ölürken, babası ise yoğun bakıma alındı.