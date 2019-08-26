Aydınlık yazarı Özçelik: ABD Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı, Erdoğan kılıcını çekti

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında 'ABD'nin AK Parti'yi parçalamada ısrarlı olduğunu' söyledi ve "Erdoğan kılıcını çekti" dedi.

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, 'Ak Parti’de kılıçlar çekildi' başlıklı bugünkü yazısında ABD'nin Ak Parti'yi parçalamak istediğini öne sürdü.

"ABD’den sık sık heyetler gelse de, sürekli görüşmeler yapılsa da, durum normale dönüyor havası verilse de durum pek öyle görünmüyor" diyen Özçelik, "ABD’nin Ak Parti’yi rahat bırakmayacağı kesin" ifadelerini kullandı.

Özçelik'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"ABD kararını vermiş. Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı. Bütün kozlarını sahaya sürmeye hazırlanıyor. ABD’nin Ak Parti’yi rahat bırakmayacağı kesin.

ERDOĞAN KARARLI

Beştepe’den gelen bilgiler özetle şöyle:

'Erdoğan her şeyin farkında. Çerahatı patlatacak. Tehlikeyi büyümeden önleyecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacak. Kongre süreci öne çekildi. Bazı illerde kongre bile beklenmeyecek. Gül'ü, Babacan'ı, Davutoğlu'nu parti içinde bitirecek. Partiden koparacağı parçayı milimize edecek.

HAREKETE GEÇTİ

Erdoğan harekete geçti. Partinin 18. kuruluş yıldönümünde kılıcını çekti. Muhaliflerin fotoğraflarını sildi. ABD’nin harekete geçirdiği ekipler için 'hain' dedi. Gerilimin daha da artacağının göstergesi."