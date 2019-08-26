Doğar doğmaz İncirlik'te ABD askerine verilen adam, bütün mal varlığını satıp Adana'ya döndü: Gerçek ailesini arıyor

Doğduktan kısa süre sonra İncirlik Hava Üssü’nde görevli ABD’li bir asker tarafından evlatlık alınan Sami McIntosh, biyolojik ailesini bulabilmek için bütün mal varlığını satıp Adana'ya yerleşti

Yazılım uzmanı Sami McIntosh, 41 yıl önce, dört çocuk sahibi olan ancak yaşı ilerlediği için yeniden çocuk sahibi olamayan ABD'li bir askere evlatlık verildi.

ABD'li anne ve babası, McIntosh’a, küçük yaşlardayken evlatlık olduğunu söyledi. Yıllar sonra biyolojik anne ve babasını bulmak için bütün mal varlığını satıp Adana’ya yerleşen McIntosh, ilk iş olarak evlatlık verilmesine aracı olan İncirlik Hava Üssü’nde görevli Dr. Ö.S. ile görüştü.

Ö.S.’nin kendisine bilgi vermediğini ifade eden McIntosh, doktor hakkında 'Uluslararası insan kaçakçılığı yapmak' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. ABD’li üvey kardeşlerinden bilgi desteği alan Sami McIntosh, "Türk annem hastaneye yatırıldığında hamileliğinin gizli tutulması adına kist ameliyatı olacağı şeklinde kayıt yapılmış. Amelikalı ailem hastaneye gitmiş ve 30 dakikalıkken beni almışlar. Amerikalı aileme resmî belge de vermemişler" dedi.

Türkiye’ye dönmek istediğinde resmî kayıtlarda 'ölü' yazıldığını anlatan McIntosh, "Hatanın düzeltilmesi için açtığım dava 2018’de sonuçlandı ve nüfus kayıtlarına göre tekrar dirildim. Bekarım, çocuklarım yok ve hayatımda bir ailem olsun istiyorum. Biyolojik anne ve babamı bularak kendileriyle bir bağ kurmak istiyorum" şeklinde konuştu.