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11:19 26 Ağustos 2019
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    İBB binası

    İBB'nin şirketlerine üst düzey atamalar: Ne kadar 'huzur hakkı' alacakları da duyuruldu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediyeye ait şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine yeni atamalar yaptı. Yönetim kurulu başkanına aylık net 14 bin 200 TL, Yönetim kurulu başkan vekiline aylık net 8 bin 950 TL, yönetim kurulu üyelerine aylık net 4 bin 950 TL huzur hakkı ödemesine karar verildi.

    İBB'nin çoğunluk hisselerini elinde bulunan 28 şirketin yönetim kurulları, yapılan atamalarla yeniden şekillendirildi. Belediye İktisadi Teşebbüsü (BİT) olarak da adlandırılan, İBB şirketlerinin pek çoğunda 21 Mart 2020’ye kadar görev yapacak yeni üyelerle ilgili yönetim kurulu kararları Ticaret Sicil gazetesinde yayımlandı.

    Murat Ongun
    © DHA /
    '40 bin yeni personel alınacak' iddiasına İBB Sözcüsü Ongun'dan yanıt
    İBB’nin en önemli şirketlerinden olan İGDAŞ'ta son Yönetim Kurulu kararlarına göre, görev süreleri sona eden üyelerin yerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Bir milyar 420 milyon TL sermayeli İGDAŞ’a, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut yönetim kurulu başkanı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli yönetim kurulu başkan yardımcısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu yönetim kurulu başkan yardımcısı, Koç Üniversitesinden Zeynep Neyza Akçabay yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

    İBB’nin ikinci önemli şirketi 422 milyon 249 bin 861 TL sermayeli KİPTAŞ’ta ise İGDAŞ’a yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak atanan Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem, Şişli KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Başkan yardımcılıklarına ise İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin, önceki yönetim zamanında İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olan ve görevinden istifa eden Cafer Sezgin getirildi. KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'ne getirilen Ali Kurt da, yeni yönetim kurulu üyesi oldu.

    ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR İGDAŞ'TA

    © Fotoğraf: Twitter
    İmamoğlu, İBB üst yönetimini tanıttı
    İBB, geçmiş yönetimler zamanında da üst düzey bürokratları İGDAŞ yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İGDAŞ yönetim kurulu başkanlığı görevini eski Genel Sekreter Hayri Baraçlı yürütüyordu. 

    İBB’nin şirketleri içinde yönetim kurulu başkan ve yardımcılarına memur maaşlarına ek olarak, 'Huzur hakkı' adı altında düzenli aylık ödeme yapılıyor. Halen geçerli olan 29 Mart 2018 tarihli İGDAŞ Yönetim Kurulu karında ücretler konusunda şu bilgi yer alıyor:

    "Yönetim kurulu başkanına aylık net 14 bin 200 TL, yönetim kurulu başkan vekiline aylık net 8 bin 950 TL, yönetim kurulu üyelerine aylık net 4 bin 950 TL huzur hakkı ödemesine oybirliği ile karar verildi."

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    Etiketler:
    KİPTAŞ, Huzur hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Atama, İGDAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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