Erdoğan: Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Gençlere, 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarıya taşıdık. Zaferlerimize ne kadar güçlü sahip çıkarsak, bu misyonu hayata geçirme irademizi de o kadar diri tutarız.
- Hep söylediğim gibi bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların, sadece coğrafyanın değildir, asıl fetih gönüllerin, zihinlerin fethidir.
#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Törenleri’nde konuşuyor https://t.co/kx3XpHRH3G— AA Canlı (@AACanli) 26 августа 2019 г.
- Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz.
- Düne kadar evlerimizin kapısına kadar getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımız ötesine taşımış durumdayız. İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız.
- Mücadeleye verdiği destek için Sayın Bahçeli ve heyetine teşekkürü borç biliyorum.
Ayrıntılar geliyor.
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