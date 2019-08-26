Beşiktaş'ta bir şoför, çalıştığı iş yerini soymak için çilingir çağırdı

Olay Beşiktaş'ta, Adnan Soygun Caddesi üzerinde iş hanının içinde bulunan bir yağ pazarlama ofisinde 20 Haziran tarihinde meydana geldi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İhbar üzerine polis ekipleri hırsızı yakalamak için harekete geçti. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması ve takibi sonucu 22 Ağustos'ta yakalandı. Beşiktaş Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği'nin yaptığı soruşturmada Ali E.'nin 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İş yeri sahibinin şoförlüğünü yapan Ali E.'nin ofisin boş olduğu zamanda çilingir çağırıp patronun kasasını açtırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kasanın açılmasının ardından Şüphelinin çilingire para uzatması ve kasadaki paraları alma anı görüldü. Şüpheli paraları tek tek sayarak poşetledi.
Beşiktaş'ta bir şoför, çalıştığı iş yerini soymak için çilingir çağırdıhttps://t.co/ddLpAUr2bA pic.twitter.com/7HBjeGQtM8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 26, 2019
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