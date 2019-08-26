Oturma eylemine dönüşen kayyum protestoları 8. gününde

HDP'li 3 belediyeye kayyum atanmasını protesto gösterileri oturma eylemine dönüşerek 8. gününde devam ediyor. 9 Kürt parti ve kuruluş tarafından yapılan ortak açıklamada, "Uygulanan bu zorbalıkla Kürtlere legal sivil siyaset yapma yolunun kapatılması planı olduğu açıktır" denildi.

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını protesto gösterileri oturma eylemine dönüştü.

Diyarbakır'da olaylı geçen 3 günün ardından protesto gösterileri oturma eylemine dönüşerek 8 gündür devam ediyor.

HDP milletvekilleri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi belediye binasının karşısında bulunan caddede oturma eylemi yaptı. Oturma eyleminin ardından HDP, DBP ve DTK'nın de aralarında bulunduğu Kürt parti ve kuruluşlar ortak açıklama yaptı.

'İDDİALARIN KÖKÜ YALAN'

HDP, DBP, DDKD, DTK, Azadi Hareketi, KKP, KDP-Bakur, KDP-T, Özgürlük Partisi ile İnsan ve Özgürlük Partisi adına ortak açıklamayı yapan Emel Çiftyürek şunları söyledi:

"Diyarbakır, Mardin ve Van’da halkımızın ezici çoğunluğunun oyu ile seçilen Eşbaşkanlarımız 19 Ağustos’ta İçişleri bakanlığı tarafından görevden alınmasında, belediye gelirlerini kente hizmet yerine başka amaçlarla kullandığı ve ilişkileri olduğu iddialarının kökünün yalan olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bu yalanı 31 Mart yerel seçimlerinden bir gün sonra Diyarbakır valiliğinin 1 Nisan 2019 tarih ve 8105 sayılı yazısı ile ayrıca 7 Ağustos 2019 tarih ve 18901 sayılı başvurusu ile İçişleri Bakanlığı’ndan Eşbaşkan Selçuk Mızraklı’nın görevden alınması talebi ile sabittir."

'KÜRTLERE LEGAL SİVİL SİYASET YAPMA YOLUNUN KAPATILMASI PLANI’

Çiftyürek açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Valiliği, Eşbaşkan Selçuk Mızraklı göreve başlamadan kayyum atanma talep yazısında, yalan ve iftira yetmediği gibi çağdaş bir uygulama olan Eşbaşkanlığı da suçmuş gibi göstererek halkımızın iradesinin gaspına gerekçe saymıştır. Uygulanan bu zorbalıkla Kürtlere legal sivil siyaset yapma yolunun kapatılması planı olduğu açıktır. Çok iyi bilinmelidir ki bu plana izin vermeyeceğiz, meşru zeminde bu planı bozacağız. Halkımızın iradesinin gaspı ile iter HDP ister mevcut partilerimizden biri olsun devlet için fark etmediği, parti adresi gözetmeden yerel yönetimlerdeki Kürt halkının iradesini tanımadığını ortaya koymuştur. Sandıkla gelen sandıkla gider diyen AKP peş peşe kayyum ataması ile irade gaspında bir sakınca görmediğini açıkça ortaya koymuştur. Haklı mücadelemiz sonuç alıncaya kadar sürdüreceğiz."