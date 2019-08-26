Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile bir araya geldi: 'Kayyum darbesi görüşüldü'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'dan oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. HDP'den yapılan açıklamada "Başta kayyum darbesi olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alındı" dendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ı kabul etti. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da eşlik etti.

Söz konusu görüşmeye ilişkin olarak HDP'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"CHP heyetiyle yapılan görüşmede başta kayyum darbesi olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alınarak değerlendirilmiştir.

'BİRLİKTE ÇÖZÜM ARAYIŞININ DEĞERLİ OLDUĞU BELİRLENDİ'

Karşılıklı değerlendirmelerde, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamalarının bir siyasi darbe olduğunda hemfikir olunmuştur. Demokratik ilke ve değerleri savunan kararlı bir ortak tutumun önemine vurgu yapılmıştır. Verimli geçen görüşmede, muhalefetin ülkenin bütün önemli meselelerinde istişare içinde olmasının ve birlikte çözüm arayışının değerli olduğu belirlenmiştir."