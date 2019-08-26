Erdoğan: Mevlam bizleri son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Malazgirt zaferinin ülkemiz ve milletimiz için kutlu ve mübarek olmasını diliyorum. Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat'tayız. Mevlam bizleri son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın.
- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Haluk Dursun hocamıza da rahmet diliyorum. Haluk Dursun hoca hep 'Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. Rahmetli Haluk Dursun hoca bize Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırtmama vazifesi verdi. Kaptırtmayacağız.
- Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırma konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler Ahlat'ı, Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i, Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Burası Anadolu'nun kapısı, Türkiye'nin tapusudur.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta Malazgirt Zaferinin 948. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor https://t.co/LBCwXJlpQI— AA Canlı (@AACanli) 26 августа 2019 г.
- Ahlat'ta 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare oturma alanına sahip bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kuruyoruz.
Ayrıntılar geliyor.
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