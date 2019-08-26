Doğum yaptığı hastanede bıçaklanan kadın, bebeğini kucağına aldı

'KADINLAR ÖLMESİN'
6 aydır ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan Güldane Y., saldırganın en ağır şekilde yargılanmasını isteyerek, “O şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Çocuğuma bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. İki çocuğumla beraber kahrolurdum. Bana bir şey olsaydı bebeğim annesiz kalacaktı. Anne sütünden mahrum kalacaktı. Kardeşleri bekliyorlar, o benim umudum. O şahıs hafif şekilde yargılanmasın. Kadınlarımız ölmesin, çocuklarımız annesiz kalmasın. Annesiz kalıp büyümesinler. En ağır ceza neyse o verilsin” dedi.
© AA / Adsız Günebakan
Eşini bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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