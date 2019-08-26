Öztrak'tan 'Hayatımda böyle tatil yapmadım' diyen Erdoğan'a: Geçen hafta neredeydi, yazlık sarayda kimleri kabul etti?

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Ben hayatımda böyle tatil yapmadım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Öztrak, "Geçtiğimiz haftalarda neredeydiler? Yazlık sarayda kimleri kabul ettiler?" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için dile getirdiği "Ben hayatımda böyle tatil yapmadım” eleştirisine yanıt veren Öztrak, "Beyefendi hayatında tatil yapmamış. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Terör örgütü bu memlekette askeri darbe yaparken kendileri Marmaris'te çalışma kampındaymış. Darbeyi eniştesinden öğrenen bir Cumhurbaşkanı olur mu? Tatildeyken oldu sayelerinde. Geçtiğimiz haftalarda neredeydiler? Yazlık sarayda kimleri kabul ettiler? Kardeşim Esad döneminde Esad ailesinde tatil yapan kimdi?" dedi.
Emine Bulut cinayeti hakkında da konuşan Öztrak, "Bir türlü uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istiyoruz. RTÜK'ün kadına şiddeti olağanlaştıran dizilere çekidüzen vermesini istiyoruz." dedi.
Van, Diyarbakır ve Mardin'de belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına değinen Öztrak, "Demokrasimizin yazını kışa çeviriyorlar. Saray milletin iradesini yok saymıştır. Sarayın kibir abidesi 31 Mart'tan ders almamıştır" şeklinde konuştu.
Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:
"Daha başkanlara mazbataları verilmeden kayyum süreci başlatıldığı açıktır. Kayyum atayacaksınız neden seçime girmelerine izin verdiniz? Bu karar hukuki değil, siyasidir. İktidar sandıkta yenildiği siyasi rakiplerini elindeki devlet gücünü terörle mücadele gerekçesiyle istismar ederek yargı kararı olmadan tasfiye etmeye kalkarsa buna en hafifinden mızıkçılık denir."
'NASIL OLUYOR DA THK BUNLARIN SORUMLULUĞUNUN DIŞINDA KALIYOR?'
İzmir'deki yangında THK'nin uçaklarının kullanılmadığını hatırlatan Öztrak, "Nasıl oluyor da THK bunların sorumluluğunun dışında kalıyor? Bu uçakların hurdaya çıkmasına nasıl müsaade ettiniz? Bu uçaklar son bir yılda hurdaya çıktıysa bu uçaklara uçuşa elverişlilik sertifikası nasıl verildi? " dedi.
'BU DALGALAR HAYRA ALAMET DEĞİL'
Doların dün gece altıyı geçtiğini söyleyen Öztrak, "Bu dalgalar hayra alamet değil" diyerek bunların arkasında ne varsa derhal araştırılması ve önlem alınması gerektiğini söyledi.
'İDAM NARALARI ATILARAK ÇÖZÜLECEK BİR TARTIŞMA DEĞİL'
İdam tartışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan Öztrak, "Bu mesele öyle meydanlarda idam naraları atılarak çözülecek bir husus değil. Bu ülkenin çok ciddi kanayan bir yarası. Telafi edilmesiyle ilgili elimizde ciddi düzenlemeler var ama bir türlü uygulanmıyor. Bir an önce bu düzenlemeleri uygulasınlar, bu olayların önüne geçsinler. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Siz her şeyi istediğiniz gibi grubunuza baskı yapıp Meclis'ten geçiriyorsunuz. Bunu mu geçiremiyorsunuz?" dedi.
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