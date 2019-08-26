Adalar Ulaşım Çalıştayı düzenlenecek

İBB'den yapılan açıklamada, Adalar ve İstanbul'un taleplerine ortak ve köklü çözümler geliştirilmesi için tüm paydaşların buluşacağı çalıştaya, faytoncuların, Adalar'da yaşayanların, sivil toplum kuruluşlarının, hayvan derneklerinin, üniversitelerin, kanaat önderleri ve ilgili diğer tüm kurumların davet edildiği belirtildi.

Büyükada Anadolu Kulübünde, 28 Ağustos'ta toplanacak çalıştaya davetlilerin ulaşımı için "Çalıştay Vapuru" tahsis edileceği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çalıştayın açılış konuşmalarını Ulaşım ve Çevreden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan yapacak. Ulaşım sorununa kalıcı çözüm önerileri getirmek için oturumlar grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilecek ve Ada İçi Toplu Ulaşım, Yaya Ulaşımı Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı, Hayvan Hakları ve Çevre, Adalar Lojistik Sistemleri, Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım ve Turizm ve Rekreasyon olmak üzere altı başlıkta incelenecek. Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Murat Erarslan, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş, Prof. Dr. Mehmet Ocakçı'nın moderatörlük görevlerini üstleneceği oturumlarda, Adalar'ın ulaşımı tüm yönleriyle değerlendirilecek."