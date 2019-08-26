Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı: 'Sadece kendimi korumak istemiştim'

İstanbul'un Güngören ilçesinde dün akşam tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Hülya Ö.'nün savcılık ifadesinde, Kadir Ö.'nün bir yıllık resmi nikahlı eşi olduğunu, evlendikten 3 gün sonra kendisini darp etmeye başladığını, devamlı hakaret ettiğini söylediği öğrenildi.

Hülya Ö.'nün şu ifadeyi kullandığı aktarıldı:

"Ben 'Yeter artık istemiyorum' dedim bu kez de eliyle kafama vurmaya başladı. Ben elinden kaçmaya çalıştıkça diğer odalarda beni darp etti. Ben can havliyle mutfaktan bıçak aldım. Elimde bıçakla salona gittim. Ben gittiğimde de salonda değildi. Peşimden salona geldi. Boğazımı sıkmaya başladı. Bıçağı kendisine doğru iki kez salladım. Bir bıçak darbesinin koluna geldiğini hatırlıyorum. Ancak diğerinin nereye isabet ettiğini hatırlamıyorum. Eşim ben bıçağı salladıktan sonra yere yığıldı. Ben hemen polise ve ambulansa haber verdim. Bıçağı eşimi öldürmek kastıyla sallamadım. Sadece kendimi korumak istemiştim. Eşimin alkol problemi vardı. Sürekli bana şiddet uygulardı. Ben 10-15 gün içerisinde maddi durumumu ayarlayıp evden ayrılacaktım."

Hülya Ö. çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.