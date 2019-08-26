İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı

İnce, beraberindeki heyet ile HDP Mardin İl Örgütü ziyaretinde yaptığı konuşmada siyasetteki ilkenin "Karşımızdaki Kürt mü Türk mü bakmadan, Alevi ve Sünni mi bakmadan, kadın mı erkek mi diye düşünmeden bu iş doğru mu yanlış mı… İlke derken hukuka uygun mu, bilime uygun mu, kamu vicdanına sığıyor mu, ahlaka uygun mu" diye bakmak olduğuna vurgu yaparak CHP'nin derdinin bir siyasi partiye destek olmak değil demokrasiye sahip çıkmak olduğunu söyledi.
İnce konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bir sandığa gitmişiz, bu sandıkta Mardin’de de bir belediye başkanı seçmiş millet. Sandığa giden kimler; Mardin’de yaşayanlar. Sen bunu beğenmiyorsun… ‘Seni görevden alırım!’ diyorsun. O zaman sandığı niye koydun? Peki alma hakkın var mı? Evet var. Bu bir idari işlemdir. Peki idari işlemin ne olması lazım? Hukuka uygun olması lazım. Hukuka uygun olması gerekiyorsa; ortada bir mahkeme kararı var mı? Hayır, ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoksa bunu yapamazsın. Hadi hukuk tanımıyorsun, yargıyı bilmiyorsun, hepsini anladım. Görevden aldın. Yapılacak bir iş var; Belediye Meclisi kendi içinden başkan seçer. Bunu Türkiye’de en iyi kim bilir, en iyi Recep Tayyip Erdoğan bilir. Niye? Ee başına geldi senin. Senin başına geldi bu. Bir, ortada mahkeme kararı olmadan görevden alıyorsun, hukuksuzluk yapıyorsun. İki meclis kendi içinden seçemiyor bir hukuksuzluk daha yapıyorsun. Neresinden baksan tutarsız, neresinden baksan hukuka uygun değil, ahlaka uygun değil, bilime uygun değil, vicdana uygun değil."
'SANDIKTAN AHMET TÜRK ÇIKMIŞSA DA ONU HAZMEDECEKSİN'
Ahmet Türk ise konuşmasında demokrasi ve özgürlük mücadelesi verdiklerini söyleyerek "Maalesef Türkiye’de adalet, eşitlik hukuk açısından sınıfta kalan bir ülke olarak bugün siyasi darbelerle, kayyımlarla karşı karşıyayız. 2014 yılında da seçildiğimizde kayyım olayıyla karşı karşıya kaldık. O dönemde kayyım atamasını meşrulaştırmak için 'işçilerin parası alınıyor, başka yerlere gönderiliyor' gibi darbeyi meşrulaştırmak için adeta büyük oyunlar oynanıyor. Bugün de aynı fotoğrafla karşı karşıyayız" dedi.
31 Mart seçimlerinden bir gün sonra Mardin, Diyarbakır ve Van valilerinin kayyım atanması konusunda talepte bulunduklarını hatırlatan Türk, İstanbul seçimlerinin belirsizliği nedeniyle ertelendiğini kaydetti. Türk kayyım atamaları hakkında "19 Ağustos’ta böyle bir darbeyle karşı karşıya kaldık" dedi.
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