Urfa Sıra Gecesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için düzenlenecek

Gerçekleşen görüşmede Şanlıurfa için yapılması düşünülene birçok proje konuşulurken Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’ya müjdelerle geldiğini belirterek, “Urfa’nın tanıtım elçisi, turizm elçisi Sayın İbrahim Tatlıses sağ olsunlar bugün yine Urfa’dalar. Bizleri Haliliye Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Yine her zaman olduğu Urfa’ya müjdelerle geldi. Şuanda bizimle birlikte inşallah kendisinin Şanlıurfa Haliliye ilçesi Hızmalı Mahallesi’nde doğdu evin içerindeki mağaranın turizme kazandırılması için, İbrahim Tatlıses müzesine çevrilmesi ile ilgili işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Fikir kendilerinden arkadaşlarından çıktı. Bizlerde severek kabul ettik. İbrahim Tatlıses bizim için onurdur. Bu manada bizler belediye olarak inşallah buranın adım adım her etabında Sayın Tatlıses ile birlikte beraber hareket ederek, İbrahim Tatlıses müzesini ilimize kazandıracağız” dedi.
Canpolat gerçekleşen ziyarette Tatlıses’e ve tüm Urfalılara sıra gecesi müjdesi vererek, “Sayın Tatlıses’in takdiri olursa eğer bizler Haliliye Belediyesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek üzere Şanlıurfa’da vatandaşlarında katılımıyla yüksek bir katılımla stadyumda dünyanın en büyük sıra gecesini Tatlıses’in başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Bunula ilgili kendilerinin takdirleri olursa bu etkinliğin altına da Haliliye Belediyesi’nin imzasını atacağız” ifadelerini kullandı.
'GÖBEKLİTEPE'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ'
'TATLISES'İN URFA'YA YATIRIMLARI OLACAK'
Ziyaretin ardından Canpolat Tatlıses’e Göbeklitepe plaketi ve tespih hediye etti.
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