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18:55 26 Ağustos 2019
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    Urfa Sıra Gecesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için düzenlenecek

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Urfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, " Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek üzere Şanlıurfa’da vatandaşlarında katılımıyla yüksek bir katılımla stadyumda dünyanın en büyük sıra gecesini Tatlıses’in başkanlığında yapmayı planlıyoruz" dedi.

    © AA /
    İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor
    Çeşitli ziyaretler kapsamında Şanlıurfa’ya gelen türkücü İbrahim Tatlıses Başkan Canpolat’ı makamında ziyaret etti. 

    Gerçekleşen görüşmede Şanlıurfa için yapılması düşünülene birçok proje konuşulurken Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’ya müjdelerle geldiğini belirterek, “Urfa’nın tanıtım elçisi, turizm elçisi Sayın İbrahim Tatlıses sağ olsunlar bugün yine Urfa’dalar. Bizleri Haliliye Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Yine her zaman olduğu Urfa’ya müjdelerle geldi. Şuanda bizimle birlikte inşallah kendisinin Şanlıurfa Haliliye ilçesi Hızmalı Mahallesi’nde doğdu evin içerindeki mağaranın turizme kazandırılması için, İbrahim Tatlıses müzesine çevrilmesi ile ilgili işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Fikir kendilerinden arkadaşlarından çıktı. Bizlerde severek kabul ettik. İbrahim Tatlıses bizim için onurdur. Bu manada bizler belediye olarak inşallah buranın adım adım her etabında Sayın Tatlıses ile birlikte beraber hareket ederek, İbrahim Tatlıses müzesini ilimize kazandıracağız” dedi. 

    Canpolat gerçekleşen ziyarette Tatlıses’e ve tüm Urfalılara sıra gecesi müjdesi vererek, “Sayın Tatlıses’in takdiri olursa eğer bizler Haliliye Belediyesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek üzere Şanlıurfa’da vatandaşlarında katılımıyla yüksek bir katılımla stadyumda dünyanın en büyük sıra gecesini Tatlıses’in başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Bunula ilgili kendilerinin takdirleri olursa bu etkinliğin altına da Haliliye Belediyesi’nin imzasını atacağız” ifadelerini kullandı. 

    'GÖBEKLİTEPE'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ'

    Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses
    © AA /
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etmesinin Şanlıurfa için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Canpolat, “Şanlıurfa’nın turizmi açısından Sayın İbrahim Tatlıses’in ziyaretleri de önem arz ediyor. Şanlıurfa’nın kalkınması adına Urfa bir müzik şehridir, Şanlıurfa bir gastronomi şehridir, peygamberler şehridir. Bu kapsamda Sayın İbrahim Tatlıses ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımızla Göbeklitepe ziyaretimiz olacak” diye konuştu. 

    'TATLISES'İN URFA'YA YATIRIMLARI OLACAK'

    İbrahim Tatlıses
    © Fotoğraf : DHA
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    Tatlıses’in iş adamı kimliği ile de birçok alanda istihdama yönelik adımlar attığını söyleyen Canpolat, “Şanlıurfa’da da yatırımları olacaktır. Başta otel olmak üzere ilimize gelen misafirleri Tatlıses’in misafirperverliğinde ağırlamak adına Şanlıurfa’da turizm ve oteller ile ilgili yatırımları olacak inşallah. Sayın Tatlıses’e ve ekibine yapacakları hizmetlerinde bizler her zaman olduğu gibi Şanlıurfa’nın hizmetkârları olarak Tatlıses ile birlikte hizmet etmekten onur duyacağımızı ifade etmek isterim” şeklinde konuştu. 

    Ziyaretin ardından Canpolat Tatlıses’e Göbeklitepe plaketi ve tespih hediye etti. 

    Etiketler:
    Guinness Rekorlar Kitabı, Guinness, Urfa, sıra gecesi
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