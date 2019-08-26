Sırbistan Dışişleri: Kosova'yı tanıma kararını geri çeken ülke sayısı 15’e yükseldi

Pink televizyonuna konuşan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, “Togo, tek başına bağımsızlığını ilan eden Kosova Cumhuriyeti’ni tanıma kararını geri çeken 15. ülke oldu… İlgili nota, 28 Haziran’da gönderildi” diye açıkladı.

Dacic, ağustos başlarında, Kosova’yı tanıma kararı alan 15. ülkenin ismini yakında açıklayacağını söylemiş, Kosova’yı tanıyanların sayısının 100’ün altında olduğu kaydetmişti. Sırp medya, söz konusu ülkenin Togo olduğu tahmininde bulunmuş ama Dışişleri Bakanı sadece “yakında resmi notayı göstereceğini” söylemekle yetinmişti.

Dacic, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’yı rahatsız etmemek adına Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic ile vardığı anlaşmaya göre, Kosova’yı tanıma kararını alan yeni ülkenin ismini gizli tutmuştu. Daha önce ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın Kosova’daki büyükelçileri, Belgrad’ı üçüncü ülkelerde Kosova’yı tanıma kararını geri çekmeleri yönündeki lobi faaliyetine son vermeye çağırmıştı.

Daha önce Kosova’yı tanıma kararını geri çeken ülkeler şöyle:

Palau, Madagaskar, Solomon Adaları, Komor Takımadaları, Dominika, Surinam, Liberya, São Tomé ve Príncipe, Gine-Bissau, Burundi, Papua Yeni Gine, Lesoto, Grenada ve Orta Afrika Cumhuriyeti.